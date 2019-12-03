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4 декабря: какой праздник, как провести день и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 4 декабря в истории

Владимир Грисюк
Сегодня, 12:59
4 декабря отмечаем Введение в храм Пресвятой Богородицы Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery
4 декабря отмечаем Введение в храм Пресвятой Богородицы
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

4 декабря отмечаем ряд праздников – Введение в храм Пресвятой Богородицы 2019, День заказа подарков и написания писем Деду Морозу, День информатики в России, День военно-морского флота Индии, в королевстве Тонга отмечают День конституции, а в Мексике – День ремесленников. Именинник 4 декабря – Ярополк.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 4 декабря 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 4 декабря.

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  • Введение в храм Пресвятой Богородицы 2019 – торжество связано с событием, когда стало известно, что родители будущей Богоматери Марии, святая Анна и святой Иоаким, привели дочь в храм, чтобы посвятить ее Всевышнему.

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  • День заказа подарков и написания писем Деду Морозу. Именно 4 декабря во многих странах мира почтамты начинают предоставлять услуги по отправке писем Деду Морозу или открываются специальные почтовые учреждения, где все дети и их родители могут отправить письма с пожеланием долгожданного подарка.

4 декабря – Введение в храм Пресвятой Богородицы 2019

В народном календаре сегодня отмечают Введение в храм Пресвятой Богородицы 2019. Относится к двунадесятым непереходящим праздникам православной церкви. Получил широкое распространение в девятом веке.

4 декабря окончательно устанавливался санный путь и начиналась пора Введенских ярмарок. Особой популярностью на таких торгах пользовались сани. Обычно на Введение происходили пробные выезды этого зимнего транспорта. В них обязательно должны принять участие молодожены, которые наряжались в свою лучшую одежду.

Введение 2019: приметы

  • Верили, что в этот день сама Зима приезжает на санях. Она дышит на стекла, за счет чего на них образуются вычурные узоры. Начало зимы обычно не обходилось без оттепелей, после которых опять следовало похолодание. В результате этого дороги то "раскисали", то замерзали.
  • Сильные морозы 4 декабря – ждите суровую зиму.
  • Снег пошел на Введение – к весне уже не растает.
  • Мороз 4 декабря обещает жаркое лето.

Интересные и важные события в Украине и мире 4 декабря

  • 1674 – основан Чикаго.
  • 1735 – здание на Даунинг Стрит, 10, в Лондоне стало официальной резиденцией британского премьер-министра и имеет этот статус до сих пор.
  • 1912 – Болгария, Греция, Сербия и Черногория подписали перемирие с Турцией, прервав тем самым продолжавшуюся 2 месяца Первую балканскую войну.
  • 1939 – указом Президиума Верховного Совета СССР в составе Украины были созданы Львовская, Дрогобычская, Станиславская, Тернопольская, Волынская и Ровненская области.
  • 1980 – группа Led Zeppelin объявила о своем распаде.

Кто родился 4 декабря

  • 1875 – Райнер Мария Рильке, один из самых влиятельных поэтов-модернистов XX века ("Новые стихи", "Дуинские элегии", "Сонеты к Орфею").
  • 1892 – Франсиско Франко, диктатор и правитель Испании, генералиссимус.
  • 1949 – Джефф Бриджес, американский актер, лауреат премии "Оскар" ("Сумасшедшее сердце", "Kingsman: Золотое кольцо", "Претендент").
  • 1996 – с мыса Канаверал (штат Флорида) запущен автоматическую космическую станцию Mars Pathfinder.
  • 1963 – Сергей Бубка, украинский спортсмен, 35-кратный рекордсмен мира в прыжках с шестом, олимпийский чемпион (1988), 10-кратный чемпион мира.
  • 1969 – Джей Зи, американский рэпер, самый богатый хип-хоп исполнитель по версии Forbes.
  • 1973 – Тайра Бэнкс, американская супермодель, актриса, певица и телеведущая.
  • 1982 – мотивационный тренер Ник Вуйчич.

Ранее мы публиковали календарь выходных и праздников в декабре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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Источник: Сегодня
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