4 декабря: какой сегодня праздник, приметы, что нельзя делать

В православной церкви 4 декабря празднуют Введение во храм Пресвятой Богородицы

Что нельзя делать 4 декабря. Фото: pixabay.com

4 декабря - 338-й день года по григорианскому календарю. До конца года осталось еще 27 дней. Именины - Ариадна, Ада, Прокоп, Ярополк, Мария. В православной церкви празднуют Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 4 декабря 2018 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 4 декабря.

Какой православный праздник 4 декабря – что нельзя делать

В православной церкви 4 декабря празднуется Введение во храм Пресвятой Богородицы. Известно, что родители Марии, святая Анна и святой Иоаким, долгое время не могли зачать ребенка и дожили до преклонных лет. Однажды им явился ангел и сообщил о скором появлении на свет Марии. После этого Анна и Иоаким решили, что отправят дочь служить Богу за то, что он послал им такое счастье. Когда девочке исполнилось 3 года, родители привели ее в храм Иерусалима. Именно там Мария воспитывалась вместе с другими девушками, занималась рукоделием, изучала Священное Писание и свободное время проводила в молитвах.

Предание гласит, что Марии явились ангелы, которые разговаривали с ней и даже подавали пищу. До 15 лет Мария жила в храме, после чего ей выбрали в мужья благочестивого Иосифа, оставшегося вдовцом. Известно, что сам праздник Введения был установлен еще в период раннего христианства, но широкое распространение получил только в IX веке.

Ранее в народе говорили, что Введенья – это ворота зимы. Во всяком случае, обычно примерно в это время на землю ложился снег, который не таял уже до самой весны.

Народные приметы на 4 декабря

Если до Введения снег пошел, то он растает, а после Введения он, напротив, задержится до весны.

Если снег после Введения не растаял – жди хорошего урожая хлеба.

Морозный день предвещает холодную и снежную зиму.

Мороз и солнце в этот день являлись хорошим знаком.

Пасмурная и теплая погода – будет неурожай.

Наступила настоящая зима – можно надеяться на хороший урожай.

Ясная погода предсказывает неурожай, и наоборот.

Мороз 4 декабря – лето следующего года будет очень знойным, а на ближайшие праздники будет стужа.

Интересные и важные события в Украине и мире 4 декабря

В 1674 году французские иезуиты основали Чикаго.

1979 – открыта станция Киевского метрополитена "Пионерская" (ныне "Лесная").

1980 – группа Led Zeppelin объявила о своем распаде.

1998 – Успешно стартовал космический челнок "Индевор".

Кто родился 4 декабря

В 1821 году родился Эрнст Темпель, немецкий астроном.

1835 – Сэмюэл Батлер, писатель, переводчик и художник, классик английской литературы.

1875 – Райнер Мария Рильке, австрийский поэт-экзистенциалист.

1913 – Роберт Адлер, австрийско-американский изобретатель.

1963 – Сергей Бубка, советский и украинский спортсмен.

1969 – Джей Зи, американский рэпер.

1973 – Тайра Бэнкс, американская супермодель, актриса, певица и телеведущая.

Напомним, 21 ноября прошел один из главных церковных праздников – собор Архистратига Михаила.