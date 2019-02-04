4 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

4 февраля отмечаем день Тимофея

Сегодня - 4 февраля Фото: pixabay

Сегодня 34-й день года по григорианскому календарю. До окончания года остался 331 день. Именинники – Агния, Анастасий, Валерий, Евгений, Максим. В Мозамбике отмечают День героев.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 4 февраля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 4 февраля.

4 февраля: какой сегодня праздник

4 февраля – день Тимофея. Сегодня анализировали погоду и судили по ней, скоро ли можно рассчитывать на окончание морозов. Говорят: "Тимофеевский лютый мороз заморозил щеки и нос", "Тимофеевская метель – надолго про капель". Считается, что это один из самых холодных дней в году. Говорили, что даже птицы не вылетают из своих укрытий. Поэтому, люди 4 февраля также оставались дома, проводили время в разговорах и развлечениях. Правда, работать в день Тимофея не возбранялось.

Народные приметы на 4 февраля

Если днем светит солнце – ждите весну раньше.

Много снега на Тимофея – примета того, что будет хороший урожай зерновых.

Если стекла в доме запотели, а на улице – мороз, значит, можно ожидать скорого потепления.

На стеклах видны перпендикулярные снежные узоры – жди продолжительных морозов.

Узоры под наклоном – будет капель, а значит, можно рассчитывать на потепление.

Снегопад на Тимофея предвещает хороший урожай летом и осенью.

Солнце вышло – быть ранней весне.

По примете 4 февраля, если началась метель, то такая погода, по примете, продлится, как минимум, неделю.

Если на Тимофея лечить грыжу, то недуг удастся победить.

События в Украине и мире 4 февраля

1708 – кантата "Господь, он мой Царь небесный" стала первым напечатанным произведением Иоганна Себастьяна Баха.

1789 – в Филадельфии ратифицировали конституцию США. Был избран первый президент США – им стал Джордж Вашингтон.

1906 – департамент полиции Нью-Йорка начал использовать отпечатки пальцев для идентификации преступников.

1945 – в Ялте открылась Крымская конференция глав государств Большой тройки – СССР, США, Великобритания, решение которой определили геополитическую ситуацию в Европе на много лет вперед.

1998 – в лицо Билла Гейтса в Брюсселе попали тортом.

Кто родился 4 февраля

1902 – Чарльз Линдберг, американский авиатор. Первым совершил беспосадочный перелет через Атлантический океан (1927 год).

1906 – родился Клайд Томбо, американский астроном; Открыл Плутон, девятую планету Солнечной системы (1930 год).

1933 – Игорь Кваша, российский актер ("Тот самый Мюнхгаузен", "Человек с бульвара Капуцинов"), телеведущий ("Жди меня").

1974 – родился Оскар де ла Хойя, американский боксер, чемпион Олимпийских игр 1992 года, абсолютный чемпион среди профессионалов в среднем весе.

Напомним, ранее мы писали про обрезание Господне: история праздника, традиции, что нельзя делать в этот день. Кроме этого, сайт Сегодня.Lifestyle рассказал историю праздника Крещение.

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