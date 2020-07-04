4 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 4 июля в истории

Какой сегодня праздник, 4 июля? День национальной полиции Украины, День судебного эксперта Украины, Международный день кооперативов, Международный день Днепра, День независимости США. Обретение мощей преподобного Максима Грека – в православном календаре. Ульянов день – в народном календаре. Именины празднуют: Алексей, Анастасия, Антоний, Василиса, Георгий, Иван, Иона, Максим, Никита, Николай, Павел, Терентий, Федор, Юлиан, Юлий.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 4 июля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 4 июля.

4 июля: какой сегодня праздник Фото: pexels

День национальной полиции Украины – профессиональный праздник работников правоохранительной системы отмечается ежегодно с 2018 года, согласно Указу президента Украины.

– профессиональный праздник работников правоохранительной системы отмечается ежегодно с 2018 года, согласно Указу президента Украины. День судебного эксперта Украины – ежегодно отмечается, начиная с 2009 года, с целью обратить внимание на проблемы судебной экспертизы.

– ежегодно отмечается, начиная с 2009 года, с целью обратить внимание на проблемы судебной экспертизы. Международный день кооперативов (International Day of Cooperatives) – начиная с декабря 1992 года отмечается в первую субботу июля под эгидой ООН.

– начиная с декабря 1992 года отмечается в первую субботу июля под эгидой ООН. Международный день Днепра – экологический праздник празднуется ежегодно в первую субботу июля, начиная с 2003 года, и посвящен одной из самых спокойных и величавых равнинных рек Европы.

– экологический праздник празднуется ежегодно в первую субботу июля, начиная с 2003 года, и посвящен одной из самых спокойных и величавых равнинных рек Европы. День независимости США (Independence Day) – считается днем рождения Соединенных Штатов Америки как свободной и независимой страны.

Какой сегодня праздник

4 июля в православной церкви чтится день памяти мученика Иулиана Тарсийского. Также отмечается обретение мощей преподобного Максима Грека.

В народе 4 июля чествуется Ульянов день. К этому времени распускался липовый цвет, который люди собирали в лечебных целях.

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Приметы на 4 июля

если в Ульянов день собрать цветки липы, они надолго сохранят целебную силу.

в Ульянов день нельзя рубить липу, чтобы не заблудиться в лесу.

липа бережет человека от сглаза.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1776 – подписана Декларация независимости США от Великобритании.

1862 – Чарльз Доджсон придумал сказку о девочке Алисе, а спустя 3 года в этот же день была издана книга "Алиса в Стране чудес" под псевдонимом Льюиса Кэррола.

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1886 – в Нью-Йорк доставлена статуя Свободы.

1941 – закончилось присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР.

1950 – в эфир вышла радиостанция "Радио Свобода".

Кто родился 4 июля

1790 – Джордж Эверест, английский географ, в честь которого названа самая высокая вершина Земли (Джомолунгма).

1891 – Петро Панч, украинский писатель.

1902 – Джордж Мерфи, американский актер, политический деятель, сенатор США.

1927 – Джина Лоллобриджида, итальянская актриса.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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