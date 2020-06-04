Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

4 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 4 июня в истории

Какой сегодня праздник, 4 июня? Международный день невинных детей – жертв агрессии, Международный день борьбы с кариесом, Международный день спойлера, день памяти мученика Василиска – в православном календаре. День Василиска – в народном календаре. Именины празднуют: Владимир, Данила, Захар, Иван, Макар, Михаил, Павел, София, Федор, Яков.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 4 июня 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 4 июня.

4 июня: какой сегодня праздник
4 июня: какой сегодня праздник
Фото: pexels

  • Международный день невинных детей – жертв агрессии (International Day of Innocent Children Victims of Aggression) – основанный под эгидой ООН в 1982 году и приуроченный к печальному событию в Ливане, когда во время израильского авианалета погибло много детей.
  • Международный день борьбы с кариесом (Dental Caries Prevention Day) – был учрежден по инициативе стоматологов в 2013 году и нацелен на борьбу с одним из самых распространенных заболеваний зубов.
  • Международный день спойлера (International Spoiler Day) – праздник тех, кто любит портить впечатления, был придуман в США и вскоре распространился по всему миру.

Какой сегодня праздник

4 июня православная церковь отмечает день памяти мучеников Василиска, а также Иоанна-Владимира, князя Сербского и память святых отцов II Вселенского Собора.

В народе 4 июня отмечается день мифического существа Василиска. Считалось, что в этот день странное чудовище вылупляется из яйца, и чтобы этого избежать, все найденные куриные яйца варили вкрутую.

Читайте также:
Календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине

Приметы на 4 июня

  • На Василиска все цветы расцветают.
  • В день Василиска нельзя работать в поле и огороде, чтобы из рассады не выросли васильки.
  • Много оводов на Василиск – к урожаю огурцов.
  • Сильные росы к богатому урожаю.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1800 – в Вашингтоне построена президентская резиденция – Белый дом.
  • 1856 – в Москве основана Третьяковская галерея.

Читайте также:
Когда Троица-2020 в Украине: дата праздника

  • 1896 – подписан секретный договор между Россией и Китаем.
  • 1921 – во Франции впервые представлены духи Chanel № 5.
  • 1922 – вышел первый номер советского сатирического журнала "Крокодил".

Кто родился 4 июня

  • 1863 – Владислав Городецкий, украинский архитектор.
  • 1903 – Евгений Мравинский, советский дирижер.
  • 1909 – Александр Ильченко, украинский писатель, сценарист.
  • 1941 – Василий Литвин, украинский кобзарь.
  • 1975 – Анджелина Джоли, американская актриса.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
3 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня Выходные дни и праздники в июне 2020 года в Украине Когда Троица-2020 в Украине: дата праздника
праздники приметы этот день в истории
Реклама

Новости партнеров

У межрасовой пары родился ребенок необычайной красоты (фото)
У межрасовой пары родился ребенок необычайной красоты (фото)
Домашнее сало за 15 минут: маринуем прямо в кастрюле
Домашнее сало за 15 минут: маринуем прямо в кастрюле
На похоронах брата Ани Лорак упала к нему в могилу: подробно
На похоронах брата Ани Лорак упала к нему в могилу: подробно
Час времени и они будут как новые: чистим грязные сковородки
Час времени и они будут как новые: чистим грязные сковородки

Популярные статьи

Вчера, 20:24Fun

Гробки 2020 в Украине: дата поминальных дней

Вчера, 15:50Fun

3 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 11:55Fun

Что будет, если питаться только овощами и фруктами или мясом: идентичные близнецы показали на фото

Вчера, 09:57Events

Именины Елены: поздравления с Днем ангела

2 июняШоу-бизнес

Таисия Повалий показала лицо без макияжа: как выглядит 55-летняя певица

2 июняTravel

Куда поехать на Троицу-2020 в Украине: необычные направления

2 июняСтиль

Коронация Елизаветы II: какой стиль предпочитала юная королева

2 июняEvents

Когда Троица-2020 в Украине: дата праздника

1 июняШоу-бизнес

Алла Мазур показала, как выглядит после операции: фото

1 июняСтиль

Можно короче: ТОП-5 главных стрижек 2020 года

1 июняСтиль

Самые модные окрашивания волос 2020: главные тренды лета

1 июняТехно

Дешевой не будет: Sony раскрыла цену PlayStation 5

1 июняШоу-бизнес

Бэби-бум в украинском шоу-бизнесе: кто из звезд готовится стать родителями

1 июняFood

Как приготовить клубничное варенье: ТОП-5 рецептов

1 июняШоу-бизнес

Даша Астафьева показала полностью обнаженную фигуру: фото 18+

1 июняFun

День защиты детей: красивые поздравления и стихи

Новости партнеров

Що сталося з особою колись найкрасивішої жінки світу Айшварії Рай
Що сталося з особою колись найкрасивішої жінки світу Айшварії Рай
Фаворитка Макса Михайлюка на проекте
Фаворитка Макса Михайлюка на проекте "Холостяк" перешла границы
70-річний Михайло Боярський змінився до невпізнання
70-річний Михайло Боярський змінився до невпізнання
Одна из самых ярких пар украинского шоу-бизнеса распалась
Одна из самых ярких пар украинского шоу-бизнеса распалась
COVID-19 не страшен! Названы знаки Зодиака с крепким иммунитетом
COVID-19 не страшен! Названы знаки Зодиака с крепким иммунитетом
Ймовірна обраниця Холостяка вивалила брудну білизну Макса
Ймовірна обраниця Холостяка вивалила брудну білизну Макса
Как выглядели Лобода и другие украинские звезды до пластики
Как выглядели Лобода и другие украинские звезды до пластики
Дана с
Дана с "Холостяка" ошарашила заявлением после финала шоу

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять