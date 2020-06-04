4 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 4 июня в истории

Какой сегодня праздник, 4 июня? Международный день невинных детей – жертв агрессии, Международный день борьбы с кариесом, Международный день спойлера, день памяти мученика Василиска – в православном календаре. День Василиска – в народном календаре. Именины празднуют: Владимир, Данила, Захар, Иван, Макар, Михаил, Павел, София, Федор, Яков.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 4 июня 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 4 июня.

4 июня: какой сегодня праздник Фото: pexels

Международный день невинных детей – жертв агрессии (International Day of Innocent Children Victims of Aggression) – основанный под эгидой ООН в 1982 году и приуроченный к печальному событию в Ливане, когда во время израильского авианалета погибло много детей.

– основанный под эгидой ООН в 1982 году и приуроченный к печальному событию в Ливане, когда во время израильского авианалета погибло много детей. Международный день борьбы с кариесом (Dental Caries Prevention Day) – был учрежден по инициативе стоматологов в 2013 году и нацелен на борьбу с одним из самых распространенных заболеваний зубов.

– был учрежден по инициативе стоматологов в 2013 году и нацелен на борьбу с одним из самых распространенных заболеваний зубов. Международный день спойлера (International Spoiler Day) – праздник тех, кто любит портить впечатления, был придуман в США и вскоре распространился по всему миру.

Какой сегодня праздник

4 июня православная церковь отмечает день памяти мучеников Василиска, а также Иоанна-Владимира, князя Сербского и память святых отцов II Вселенского Собора.

В народе 4 июня отмечается день мифического существа Василиска. Считалось, что в этот день странное чудовище вылупляется из яйца, и чтобы этого избежать, все найденные куриные яйца варили вкрутую.

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Приметы на 4 июня

На Василиска все цветы расцветают.

В день Василиска нельзя работать в поле и огороде, чтобы из рассады не выросли васильки.

Много оводов на Василиск – к урожаю огурцов.

Сильные росы к богатому урожаю.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1800 – в Вашингтоне построена президентская резиденция – Белый дом.

1856 – в Москве основана Третьяковская галерея.

1896 – подписан секретный договор между Россией и Китаем.

1921 – во Франции впервые представлены духи Chanel № 5.

1922 – вышел первый номер советского сатирического журнала "Крокодил".

Кто родился 4 июня

1863 – Владислав Городецкий, украинский архитектор.

1903 – Евгений Мравинский, советский дирижер.

1909 – Александр Ильченко, украинский писатель, сценарист.

1941 – Василий Литвин, украинский кобзарь.

1975 – Анджелина Джоли, американская актриса.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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