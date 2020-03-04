4 марта: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 4 марта в истории

В народном календаре 4 марта – день Архипа и Филимона. Именины празднуют: Макар, Богдан, Максим, Никита.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 4 марта 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 4 марта.

4 марта: какой праздник

4 марта – Архипа и Филимона. Считалось, чем больше добрых дел человек сделает в этот день, тем счастливее будет его жизни. Хозяйки пытались 4 марта приготовить как можно больше вкусных блюд, которыми угощали родных, друзей и просто тех, кто проходил мимо дома.

4 марта – Архипа и Филимона Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

Приметы на 4 марта

Увидеть 4 марта падающую звезду – к несчастью.

Заболеть 4 марта – к долгой болезни, в результате которой возможен смертельный исход.

Красный месяц на небе – погода будет теплой, но сырой.

Картошка в подвале прорастает – скоро придет весна.

Солнечный день – признак того, что год будет плодородным.

Если испечь в этот день каравай, съесть его, а крошки перебросить через спину, то весь год семья не будет ни в чем нуждаться.

Что нельзя делать 4 марта

Из дома нельзя выносить мусор, чтобы не вынести счастья.

Рекомендуется вечером не выходить из дома, ведь недоброжелатели могут вас сглазить.

Запрещается ругаться, скандалить и употреблять плохие слова.

Что можно делать 4 марта

Уберите в своем доме. Это принесет вам счастье и успех.

Интересные и важные события в Украине и мире

1386 – великого князя Литовского Ягайла избрали польским королем.

1750 – Кирилл Разумовский избран гетманом Украины.

1813 – мороженое впервые представлено на официальном приеме.

1877 – американский изобретатель Эмиль Берлинер создал микрофон.

1950 – на экраны США вышел фильм Уолта Диснея "Золушка" – первый полнометражный анимационный фильм.

1975 – Чарли Чаплин посвящен в рыцари.

Кто родился 4 марта

1678 – знаменитый итальянский композитор и скрипач Антонио Вивальди.

1815 – украинский композитор, хоровой дирижер, общественный деятель, священник Михаил Вербицкий.

1870 – украинский инженер, ученый, академик – специалист в области электросварки и мостостроения, создатель Института электросварки, автор моста Патона в Киеве Евгений Патон.

1900 – украинский певец Иван Козловский.

1925 – французский композитор, аранжировщик и дирижер Поль Мориа.

1949 – выдающийся украинский поэт и композитор Владимир Ивасюк.

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020-го в Украине. Кроме этого, "Сегодня" писали, когда отмечается Пасха-2020 в Украине.

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