4 марта: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 4 марта в истории
В народном календаре 4 марта – день Архипа и Филимона. Именины празднуют: Макар, Богдан, Максим, Никита.
Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 4 марта 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 4 марта.
4 марта – Архипа и Филимона. Считалось, чем больше добрых дел человек сделает в этот день, тем счастливее будет его жизни. Хозяйки пытались 4 марта приготовить как можно больше вкусных блюд, которыми угощали родных, друзей и просто тех, кто проходил мимо дома.
Приметы на 4 марта
- Увидеть 4 марта падающую звезду – к несчастью.
- Заболеть 4 марта – к долгой болезни, в результате которой возможен смертельный исход.
- Красный месяц на небе – погода будет теплой, но сырой.
- Картошка в подвале прорастает – скоро придет весна.
- Солнечный день – признак того, что год будет плодородным.
- Если испечь в этот день каравай, съесть его, а крошки перебросить через спину, то весь год семья не будет ни в чем нуждаться.
Что нельзя делать 4 марта
- Из дома нельзя выносить мусор, чтобы не вынести счастья.
- Рекомендуется вечером не выходить из дома, ведь недоброжелатели могут вас сглазить.
- Запрещается ругаться, скандалить и употреблять плохие слова.
Что можно делать 4 марта
- Уберите в своем доме. Это принесет вам счастье и успех.
1386 – великого князя Литовского Ягайла избрали польским королем.
1750 – Кирилл Разумовский избран гетманом Украины.
1813 – мороженое впервые представлено на официальном приеме.
1877 – американский изобретатель Эмиль Берлинер создал микрофон.
1950 – на экраны США вышел фильм Уолта Диснея "Золушка" – первый полнометражный анимационный фильм.
1975 – Чарли Чаплин посвящен в рыцари.
- 1678 – знаменитый итальянский композитор и скрипач Антонио Вивальди.
- 1815 – украинский композитор, хоровой дирижер, общественный деятель, священник Михаил Вербицкий.
- 1870 – украинский инженер, ученый, академик – специалист в области электросварки и мостостроения, создатель Института электросварки, автор моста Патона в Киеве Евгений Патон.
- 1900 – украинский певец Иван Козловский.
- 1925 – французский композитор, аранжировщик и дирижер Поль Мориа.
- 1949 – выдающийся украинский поэт и композитор Владимир Ивасюк.
Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020-го в Украине. Кроме этого, "Сегодня" писали, когда отмечается Пасха-2020 в Украине.
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