4 марта: какой сегодня праздник

Узнайте о важных праздниках и событиях 4 марта в истории

Сайт "Сегодня" рассказывает о самых принципиальных событиях, а также праздниках, Которые имели место в истории 4 марта.

Ранее мы писали. что 3 марта православные христиане отмечали Родительскую субботу.

Какой праздник 4 марта

63-й день года по григорианскому календарю – до окончания года осталось 302 дня. Именинники – Архип, Богдан, Евгений, Макар, Максим, Федот, Филимон.

Международный день детского телевидения и радиовещания

Международный день детского телевидения и радиовещания (International Children's Day of Broadcasting) – один из самых светлых и добрых праздников – отмечается в первое воскресенье марта. Он был введен ЮНИСЕФ в 1991 году и выиграл Кубок НЕ забывать о маленьких и самых неравнодушных телезрителей.

Национальный день бабушек во Франции

Ежегодно в первое воскресенье марта во Франции отмечается Национальный день бабушек (Fête des grands-mères). Он был введен в календарь праздничных дат страны в 1987 году. В этот день всем бабушкам и вообще женщинам старше 55 лет оказываются необыкновенный почет и уважение, для них организуются всевозможные концерты, акции и другие праздничные мероприятия.

Интересные события 4 марта

В 1750 году Кирилл Разумовский был избран гетманом Украины.

1813 год – мороженое впервые представлено на официальном приеме.

В 1877-м американский изобретатель Эмиль Берлинер создал микрофон.

1885-го вблизи Штутгарта состоялось первое испытание "четырехколесного экипажа с бензиновым двигателем".

В 1918 году Центральная Рада приняла постановление о регистрации гражданства Украины.

В 1950 году на экраны США вышел фильм Уолта Диснея "Золушка" – первый полнометражный анимационный фильм, работа над которым длилась около восьми лет.

2006 года была открыта 45-я станция Киевского метрополитена – "Вырлица".

Кто родился 4 марта

В 1678 году родился Антонио Вивальди, итальянский скрипач-виртуоз, композитор ("Времена года"), автор более сорока опер, кантат, ораторий, создатель жанра сольного инструментального концерта.

В 1815 году родился Михаил Вербицкий, украинский композитор, хоровой дирижер, автор музыки государственного гимна Украины "Ще не вмерла Украина".

В 1870 году родился Евгений Патон, украинский ученый в области мостостроения и сварки, основатель и первый директор (с 1934 г.) Института электросварки АН Украины.

В 1941 году родился Эдриан Лайн, английский режиссер ("Непристойное предложение", "Лолита", "9 1/2 недель").

В 1949 году родился Владимир Ивасюк, украинский композитор и поэт.

В 1954 году родилась Кэтрин О'Хара, американская актриса ("Дик Трейси", "Один дома").

В 1954 году родился Борис Моисеев, российский танцовщик, певец.

В 1971 году родился Фергал Лолер, ударник ирландской группы The Cranberries.

Напомним, ранее мы писали, какой праздник 3 марта.