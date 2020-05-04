4 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 4 мая в истории

Какой сегодня праздник, 4 мая? Международный день пожарных, День восстановления независимости Латвийской Республики, День молодежи Китая, День "Звездных войн" (Star Wars Day). В православном календаре – День святого Януария. Именины празднуют: Алексей, Денис, Николай, Александр и Федор.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 4 мая 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 4 мая.

4 мая – День святого Януария Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

Международный день пожарных. Эту дату учредили после трагических событий, связанных с тушением лесного пожара в декабре 1998 года в Австралии. Тогда при исполнении своего служебного долга погибли пять пожарных.

Какой сегодня праздник

4 мая православная церковь вспоминает святого Януария, в народе этот день называется Проклов. В славян было принято проклинать нечистую силу – они считали, что имя "Прокл" происходит от слова "проклятие".

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Приметы на 4 мая

Дождь 4 мая идет из высоких облаков – земля пропитается влагой хорошо.

Первый гром звучит сильно и гулко – ждите богатого урожая хлеба.

Мелкий дождь 4 мая идет медленно – будет ненастье.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Черемуха в этот день начала цвести – ждите очень жаркого и засушливого лета. Чем раньше появятся цветы, тем сильнее будет жара.

Цветков на черемухе появилось очень много – ждите летних дождей.

Интересные и важные события в Украине и мире

1113 – Владимир Мономах вступил на Киевский Великокняжеский престол.

1715 – в Париже произведен первый складной зонтик.

1783 – английский астроном Уильям Гершель заметил на Луне красную вспышку.

1896 – в Лондоне вышел первый выпуск газеты Daily Mail.

1927 – в США создана Академия киноискусства, которая вскоре учредит кинопремию "Оскар".

1947 – в Калифорнии возникла моторизованная банда "Ангелы ада".

1988 – компания PepsiCo стала первой западной фирмой, купившей рекламное время на Центральном советском телевидении.

Кто родился 4 мая

1655 – Бартоломео Кристофори, итальянский музыкальный мастер, изобретатель фортепиано.

1929 – Одри Хепберн, британская актриса, обладательница премии "Оскар" ("Римские каникулы", "Завтрак у Тиффани").

1972 – Майк Дернт, гитарист американской рок-группы Green Day.

1987 – Настя Каменских, украинская певица.

1988 – Александр Абраменко, украинский фристайлист, олимпийский чемпион (2018).

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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