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4 октября: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 4 октября в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:13
4 октября отмечаем день Кондрата Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery
4 октября отмечаем день Кондрата
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

4 октября празднуем Всемирный день животных (World Animal Day), или Всемирный день защиты животных. В Швеции – День булочек с корицей (Kanelbullens dag), в Бельгии и Лесото празднуют День независимости. Именинники 4 октября – Андрей, Даниил, Дмитрий, Иосиф (Иосиф, Осип), Кондрат, Назар и Розалия.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 4 октября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 4 октября.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

4 октября – Всемирный день улыбки

4 октября ежегодно отмечаем Всемирный день улыбки (World Smile Day). Этот праздник учрежден в 1999 году по инициативе художника Харви Белла. Однажды, в 1963 году он получил заказ на логотип одной американской страховой компании. Харви нарисовал смайлик – ту самую желтую рожицу, с помощью которой сейчас все пользователи социальных сетей выражают свое одобрение. Художник считал, что этот день должен быть посвящен хорошему настроению, девизом 4 октября являются слова: "Do an act of kindness. Help one person smile", что перевести можно примерно так: "Сделай доброе дело. Помоги появиться хотя бы одной улыбке".

Какой праздник 4 октября и что нельзя делать

По народному календарю сегодня – Кондрата. Этот день нужно посвятить работам в овинах. Эти двухэтажные сооружения использовали для того, чтобы молоть зерно. 4 октября молотильщики собирались у сараев, пели песни и разговаривали. Работы начинались в полночь с разведения костра, жар от которого потом подсушивал снопы. Обязательными блюдами 4 октября для крестьян были: овсяная каша и пироги.

Приметы на 4 октября

  • Если погода солнечная и теплая, но ветер дует с северо-востока или севера, то зима будет холодной.
  • Какая погода на Кондрата – такой она будет еще четыре недели.
  • Если человек родился 4 октября, то его талисманом является цитрин.
  • Резко 4 октября похолодало – скоро придет зима.
  • Много орехов, но нет грибов – примета, что зима будет снежной и суровой.
  • Днем холодно, а ночью становится теплее – скоро будет ненастье.

4 октября: важные и самые интересные события в Украине и мире

  • 1535 – напечатана "Библия короля Якова" – первая англоязычная Библия.
  • 1582 – введен григорианский календарь.
  • 1675 – нидерландский физик Христиан Гюйгенс запатентовал карманные часы.
  • 1800 – в Луганске запущена первая доменная печь в Украине.
  • 1875 – декретом австро-венгерского императора Франца-Иосифа I основан университет в Черновцах (теперь Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича).
  • 1883 – впервые отправился в рейс "Восточный экспресс", соединивший Османскую империю с Западной Европой
  • 1900 – начал работу Львовский оперный театр.
  • 1911 – в Лондоне введен в действие первый в мире эскалатор.
  • 1957 – с космодрома Тюратам в Казахской ССР запущен первый в мире искусственный спутник Земли под названием "Спутник-1". ООН провозгласил этот день Днем начала космической эры человечества.
  • 1958 – из Лондона в Нью-Йорке начались первые регулярные трансатлантические рейсы реактивных самолетов.
  • 1968 – состоялся первый полет пассажирского самолета Ту-154.
  • 2001 – украинские силы ПВО во время учений над Черным морем по ошибке сбили российский пассажирский лайнер, выполнявший рейс из Тель-Авива в Новосибирск.

Кто родился 4 октября

  • 1815 – российский государственный деятель Петр Валуев. Именно он стал автором "Валуевского указа", который приостанавливал издательство книг на украинском языке.
  • 1816 – автор "Интернационала" Эжен Потье.
  • 1892 – украинский поэт Юрий Клен.
  • 1895 – выдающийся советский разведчик Рихард Зорге.
  • 1916 – советский физик, Нобелевский лауреат Виталий Гинзбург.
  • 1924 – американский актер Чарльтон Фестон.
  • 1946 – американская актриса Сюзан Сарандон.
  • 1976 – американская актриса Алисия Силверстоун.
  • 1977 – украинская гандболистка, бронзовый призер Олимпийских игр (2004) Елена Яценко.

Ранее мы рассказывали о выходных днях и праздниках в октябре 2019 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" опубликовали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака, а также писали о благоприятных лунных днях в октябре 2019 года.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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Источник: Сегодня
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