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4 сентября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 4 сентября в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:05
Сегодня отмечаем день Агафоника Никодимийского
Сегодня отмечаем день Агафоника Никодимийского
Фото: Pixabay

Сегодня, 4 сентября, 277-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 88 дней. Именинники – Андрей, Даниил, Дмитрий, Иосиф (Иосиф, Осип), Кондрат, Назар, Розалия. Всемирный день защиты животных, в Бельгии и Лесото празднуют День независимости.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 4 сентября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 4 сентября.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

4 сентября: какой праздник и как провести этот день

В церковном календаре дата 4 сентября связана с личностью мученика Агафоника Никодимийского, пострадавшего за веру в IV веке. Однако в народе ранее день носил плохую энергетику. Существовало множество поверий, которые своими корнями уходили в язычество. Так, верили в леших, которые приходили в село для того чтобы повеселиться и разбросать сено. Поэтому, и были распространены дозоры. Для этого люди обвязывали голову полотенцем, надевали тулупы наизнанку и брали с собой кочергу. Вообще же, лешего на Руси очень почитали, поскольку он был добрым духом, следившим, чтобы никто не нанес никакого вреда хозяйству. Говорили, что леший никогда не будет вредить людям, совершающим добрые дела. 

Приметы на 4 сентября:

  • Солнечная погода 4 сентября – дождей не стоит ожидать еще четыре недели.
  • Много орехов – к снежной зиме.
  • Если паутина липнет к растениям, день будет теплым.

4 сентября: важные и интересные события в Украине и мире

  • 1781 – испанские поселенцы основали город Лос-Анджелес.
  • 1837 – американский изобретатель Сэмюэл Морзе разработал свой известный аппарат для приема и передачи сообщений с помощью знаков — азбука Морзе.
  • 1882 – американец Томас Эдисон впервые в мире включил коммерческое электрическое освещение. Это произошло в Нью-Йорке.
  • 1885 – в Нью-Йорке открылось первое в мире кафе самообслуживания.
  • 1888 – американец Джордж Истмен получил патент на свое изобретение – фотокамеру и зарегистрировал торговую марку "Кодак".
  • 1944 – Финляндия прекратила боевые действия против Советского Союза.
  • 1959 – в Америке впервые в продаже появились женские колготки.
  • 1975 – советский зритель впервые увидел шоу "Что? Где? Когда?".
  • 1985 – в советском лагере умер Василий Стус.
  • 1991 – над зданием Верховной Рады в Киеве впервые поднят сине-желтый флаг.
  • 2009 – в Лос-Анджелесе похоронили короля поп-сцены Майкла Джексона.

Кто родился 4 сентября

  • 1874 – советский военный хирург, автор известной мази Вишневского – Александр Вишневский.
  • 1897 – один из главных основоположников современного документального кино, режиссер Михаил Кауфман.
  • 1952 – российская актриса Евгения Глушенко.
  • 1966 – Янка Дягилева, советская рок-певица, бард.
  • 1981 – американская певица стиля "современный R&B" Бейонсе Ноулз.

Ранее мы рассказывали о благоприятных лунных днях в сентябре 2019. Кроме этого, мы писали о выходных днях и праздниках в сентябре 2019 года в Украине

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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Источник: Сегодня
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