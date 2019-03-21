40 святых в 2019 году: дата, история и главные приметы праздника

Завтра отмечаем православный праздник 40 святых 2019: что можно и нельзя делать в этот день

На 40 святых молитва добавит мужественности и силы Фото: Pixabay

Завтра, 22 марта, православная церковь отмечает 40 святых. Этот праздник посвящен памяти Сорока Севастийских мучеников. В народе же в этот день отмечается праздник Сороки.

Что это за день, какие события произошли в это время, на какие традиции, запреты и приметы важно обратить внимание, узнайте в нашей статье.

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Какого числа 40 святых 2019

Ежегодно 22 марта православная церковь отмечает праздник 40 святых. В 2019 году он приходится на пятницу.

События, которым посвящен праздник, происходили в начале IV века, в 320 году, в турецком городе Севастии.

Во времена правления римского императора Флавия Лициния, который славился своей жадностью и жестоким гонением христианства, сорок лучших воинов приняли суровую смерть во имя веры во Христа.

История дня 40 святых

Сорок воинов родом из Каппадокии находились на служении в дружине императора Лициния. Они проповедовали христианскую веру и отказались приносить жертву языческим богам. За это Лициний, решивший очистить свое войско от христиан, предал их жестоким пыткам.

Воинов заточали в темницу, налагали оковы, били камнями. Затем их раздели и отправили в ледяную воду Севастийского озера. Но эти муки не заставили мужчин отречься от своей веры. Лишь один из воинов бросился в натопленную баню, но тут же пал замертво. Видя стойкость христиан, римский воин Аглай решил к ним присоединиться и вошел в ледяную воду. Измученных воинов казнили, перебив им ноги, затем сожгли на костре, а останки выбросили в воду.

Спустя три дня сорок Севастийских мучеников явились во сне епископу Петру и повелели похоронить их по христианскому обычаю, что и было совершено.

В день их кончины православная церковь чтит память 40 святых. Имена мучеников: Кирион, Кандид, Домн, Исихий, Ираклий, Смарагд, Евноик, Уалент, Вивиан, Клавдий, Приск, Феодул, Евтихий, Иоанн, Ксанфий, Илиан, Сисиний, Ангий, Аетий, Флавий, Акакий, Екдикий, Лисимах, Александр, Илий, Горгоний, Феофил, Дометиан, Гаий, Леонтий, Афанасий, Кирилл, Сакердон, Николай, Уалерий, Филоктимон, Севериан, Худион, Мелитон и Аглаий.

40 святых: традиции и приметы дня, что можно и нельзя делать

На 40 святых, как и в другие важные церковные праздники, нельзя работать, шить, стирать, выполнять тяжелый физический труд.

В праздник 40 святых не стоит занимать или одалживать деньги.

Также нельзя ругаться, ссориться, сквернословить, проявлять агрессию.

Лучше сходить в церковь на 40 святых и почитать молитву, а также поставит 40 свечей.

Издавна на 40 святых хозяйки пекли 40 булочек, похожих на жаворонков, раздавали их детям закликать птиц, чтобы домашняя птица не болела.

По народным наблюдениям, из жарких стран возвращались 40 разных видов птиц, первые из которых были жаворонки.

В день 40 святых девушки гадали на судьбу, женихов, любовь и будущее.

А вот замужние женщины и матери молились сорока святым о своих мужьях и сыновьях.

Также на Сороки наряжали цветами и лентами ветви деревьев, закликая весну.

Ранее мы публиковали церковные праздники и посты в марте 2019.

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