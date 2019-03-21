40 святых в 2019 году: дата, история и главные приметы праздника
Завтра отмечаем православный праздник 40 святых 2019: что можно и нельзя делать в этот день
Завтра, 22 марта, православная церковь отмечает 40 святых. Этот праздник посвящен памяти Сорока Севастийских мучеников. В народе же в этот день отмечается праздник Сороки.
Что это за день, какие события произошли в это время, на какие традиции, запреты и приметы важно обратить внимание, узнайте в нашей статье.
Какого числа 40 святых 2019
Ежегодно 22 марта православная церковь отмечает праздник 40 святых. В 2019 году он приходится на пятницу.
События, которым посвящен праздник, происходили в начале IV века, в 320 году, в турецком городе Севастии.
Во времена правления римского императора Флавия Лициния, который славился своей жадностью и жестоким гонением христианства, сорок лучших воинов приняли суровую смерть во имя веры во Христа.
История дня 40 святых
Сорок воинов родом из Каппадокии находились на служении в дружине императора Лициния. Они проповедовали христианскую веру и отказались приносить жертву языческим богам. За это Лициний, решивший очистить свое войско от христиан, предал их жестоким пыткам.
Воинов заточали в темницу, налагали оковы, били камнями. Затем их раздели и отправили в ледяную воду Севастийского озера. Но эти муки не заставили мужчин отречься от своей веры. Лишь один из воинов бросился в натопленную баню, но тут же пал замертво. Видя стойкость христиан, римский воин Аглай решил к ним присоединиться и вошел в ледяную воду. Измученных воинов казнили, перебив им ноги, затем сожгли на костре, а останки выбросили в воду.
Спустя три дня сорок Севастийских мучеников явились во сне епископу Петру и повелели похоронить их по христианскому обычаю, что и было совершено.
В день их кончины православная церковь чтит память 40 святых. Имена мучеников: Кирион, Кандид, Домн, Исихий, Ираклий, Смарагд, Евноик, Уалент, Вивиан, Клавдий, Приск, Феодул, Евтихий, Иоанн, Ксанфий, Илиан, Сисиний, Ангий, Аетий, Флавий, Акакий, Екдикий, Лисимах, Александр, Илий, Горгоний, Феофил, Дометиан, Гаий, Леонтий, Афанасий, Кирилл, Сакердон, Николай, Уалерий, Филоктимон, Севериан, Худион, Мелитон и Аглаий.
40 святых: традиции и приметы дня, что можно и нельзя делать
- На 40 святых, как и в другие важные церковные праздники, нельзя работать, шить, стирать, выполнять тяжелый физический труд.
- В праздник 40 святых не стоит занимать или одалживать деньги.
- Также нельзя ругаться, ссориться, сквернословить, проявлять агрессию.
- Лучше сходить в церковь на 40 святых и почитать молитву, а также поставит 40 свечей.
- Издавна на 40 святых хозяйки пекли 40 булочек, похожих на жаворонков, раздавали их детям закликать птиц, чтобы домашняя птица не болела.
- По народным наблюдениям, из жарких стран возвращались 40 разных видов птиц, первые из которых были жаворонки.
- В день 40 святых девушки гадали на судьбу, женихов, любовь и будущее.
- А вот замужние женщины и матери молились сорока святым о своих мужьях и сыновьях.
- Также на Сороки наряжали цветами и лентами ветви деревьев, закликая весну.
Ранее мы публиковали церковные праздники и посты в марте 2019.
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