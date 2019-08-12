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45-килограммового пса во время прогулки съел аллигатор

Инцидент произошел в американском городе Оберндейл

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:52
Собаку в США съел аллигатор
Собаку в США съел аллигатор
Фото: Pixabay

Жительница американского города Оберндейл (штат Флорида) Синтия Робинсон вывела на прогулку 45-килограммового питбуля по кличке Танк, где на собаку набросился аллигатор. Об этом сообщает Bay News 9.
 

Длина рептилии, по словам женщины, составляла около трех метров. "Я хотела помочь, но этот аллигатор был огромен, – утверждает она. – Я таких больших нигде не видела, кроме, возможно, "Буш Гарденс"’". Во флоридском парке развлечений "Буш Гарденс" держат крупных животных, в том числе крокодилов, аллигаторов и носорогов.

Смотрите видео: в китайском городе Хух-Хото пес не уходит с места гибели своей хозяйки

 "Я могла только стоять и смотреть, как он ест мою собаку, – рассказывает Робинсон.– Не хотела бы, чтобы такое случилось с другими, с ребенком или с кем-то еще". Специалист по отлову аллигаторов, присланный комиссией по охране природных и рыбных ресурсов штата Флорида, начал поиски рептилии.

Также мы писали, что житель американского города Джуно, штат Аляска, снял на видео встречу собаки и черного медведя.  

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