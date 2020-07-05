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5 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 06:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 5 июля в истории

Какой сегодня праздник, 5 июля? День Военно-Морских сил Украины, День работников морского и речного флота, День Кирилла и Мефодия – в Чехии и Словакии. Священномученика Евсевия – в православном календаре. Евсеев день – в народном календаре. Именины празднуют: Василий, Гавриил, Геннадий, Григорий, Зинаида, Ульяна, Федор.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 5 июля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 5 июля.

5 июля: какой сегодня праздник
5 июля: какой сегодня праздник
Фото: pexels

  • День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины – профессиональный праздник военнослужащих и работников украинских Военно-Морских Сил, который с 2015 года отмечается в первое воскресенье июля.
  • День работников морского и речного флота – этот профессиональный праздник также отмечается ежегодно в первое воскресенье июля в ряде стран постсоветского пространства.
  • День Кирилла и Мефодия – государственный праздник славянской письменности в Чехии и Словакии.
  • День независимости – празднуют Алжир, Венесуэла и Кабо-Верде.
  • День Конституции – отмечают в Армении.

Какой сегодня праздник

5 июля в православной церкви чтится день памяти священномученика Евсевия, епископа Самосатского. Отмечается память Собора преподобных отцов Псково-Печерских. Также сегодня проводится празднование Казанской Коробейниковской иконы Божией Матери.

В народе 5 июля отмечается Евсеев день. Считалось, что это самый благоприятный период для чистки колодцев.

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Приметы на 5 июля

  • дождь на Евсея – к богатому урожаю хлеба.
  • лунная ночь и звездное небо – также обещает хороший урожай.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1687 – Ньютон опубликовал закон всемирного тяготения.
  • 1748 – Михаил Ломоносов сформулировал закон сохранения материи и движения.

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  • 1943 – в ходе Второй мировой войны началась Курская битва.
  • 1946 – день рождения купальника-бикини.
  • 1954 – Элвис Пресли записал свою первую песню That's All Right.
  • 1991 – учреждена должность президента Украины.

Кто родился 5 июля

  • 1802 – Павел Нахимов, русский флотоводец, адмирал.
  • 1810 – Финеас Тейлор Барнум, американский шоумен, основатель цирка.
  • 1820 – Уильям Ранкин, английский физик, механик, основатель термодинамики.
  • 1857 – Клара Цеткин, немецкий политический деятель, борец за права женщин.
  • 1901 – Сергей Образцов, советский режиссер, основатель Центрального театра кукол.
  • 1903 – Владимир Сутеев, советский детский писатель, художник, мультипликатор.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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