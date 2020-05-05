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5 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 5 мая в истории

Ольга Козачок
Сегодня, 05:00

Какой сегодня праздник, 5 мая? День Европы, Международный день борьбы за права инвалидов, Всемирный день акушерки. В православном календаре – день памяти апостола Варфоломея, апостолов от 70 Луки и Климента, а также преподобного Виталия Александрийского. Именины празднуют: Алексей, Денис, Николай, Александр и Федор.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 5 мая 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 5 мая.

5 мая: какой сегодня праздник
5 мая: какой сегодня праздник

  • День Европы . В этот день в 1949 году был создан Совет Европы.
  • Международный день борьбы за права инвалидов . Праздник призван обратить внимание общества на проблемы людей с ограниченными возможностями.
  • Международный день акушерки . Праздник, установленный в 1987 году в Нидерландах в честь профессионалов, первыми встречающих людей в этом мире в момент их рождения.

Какой сегодня праздник

5 мая православная церковь вспоминает апостола Варфоломея, апостолов от 70 Луки и Климента, а также преподобного Виталия Александрийского. В народе 5 мая отмечали день Луки. В этот период как раз высаживали лук, который считался целебным растением, а также был неотъемлемой частью национальной кухни.

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Приметы на 5 мая

  • Если на Луку высадить лук – будет хороший урожай.
  • Теплый день обещает и теплую весну.
  • Если ночью будут заморозки, то еще 40 дней утро холодным будет.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1581 – издан первый печатный восточнославянский календарь Ивана Федорова.
  • 1836 – в Бельгии введена в строй первая в Европе железная дорога.
  • 1921 – во Франции впервые представлены духи "Chanel No. 5".
  • 1949 – подписан Устав Совета Европы.

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  • 1956 – в Токио стартовал первый чемпионат мира по дзюдо.
  • 1988 – состоялась первая телетрансляция с вершины горы Эверест.
  • 1992 – была провозглашена независимость Крыма.

Кто родился 5 мая

  • 1818 – Карл Маркс, немецкий философ, экономист, основоположник теории коммунизма.
  • 1836 – Сидор Воробкевич, украинский писатель и композитор.
  • 1931 – Николай Кондратюк, украинский певец.
  • 1988 – Адель, английская певица.
  • 1989 – Крис Браун, американский певец, вокалист, музыкант.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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