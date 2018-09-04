5 сентября: какой сегодня праздник и что нельзя делать
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 5 сентября в истории
Сегодня 248-й день года по григорианскому календарю – до окончания года осталось 117 дней. Именинники – Евтихий, Ириней.
Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 5 сентября 2018 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 5 сентября.
Православный праздник 5 сентября
В церкви 5 сентября почитают память святого Луппа Солунского, который ранее был рабом Димитрия Солунского. Как известно, перед казнью последний поручил Луппу раздать все свое имущество бедным людям.
Что нельзя делать 5 сентября
С этого дня наши предки по обычаю собирали в поле лен. Так, в народе верили, что в этот день на свет выходит некая добрая сила, которая присматривает за полями. Именно поэтому нельзя беспокоить ее, а также пускать детей играть среди льна.
Важные и интересные события в Украине и мире 5 сентября
5 сентября 1698 года – Петр I, чтобы привить своим подданным моду, принятую в европейских странах, установил налог на бороды.
1885 год – в США на сервисной станции Джейка Гампера установлен первый в мире бензиновый насос.
В 1958-м в США фирма Ampex представила первый цветной видеомагнитофон.
1967-й – амнистия крымских татар без права возвращения в Крым.
1972 год – палестинская террористическая организация "Черный сентябрь" во время Олимпиады в Мюнхене захватила в заложники команду Израиля.
В 1977 году НАСА запустила к Юпитеру и Сатурну автоматическую межпланетную станцию "Вояджер-1".
В 1980-м было открыто самый длинный в мире дорожный туннель Сент-Готтард (длиной 16 км) от Гошенена к Айроло, Швейцария.
В 1982-м американская компания "Юнисон корпорейшн" при содействии Гостелерадио СССР провела первый космический телемост Москва-Лос-Анджелес.
Кто родился 5 сентября
В 1946 году – Фредди Меркьюри (Фарух Балсара), британский певец и рок-музыкант, лидер группы Queen.
В 1976-м родилась Татьяна Гуцу, украинская гимнастка.
5 сентября 1979 года родился Андрей Запорожец, украинский музыкант вокалист дуэта "5nizza".
Народные приметы на 5 сентября
- Если утренних заморозков в это время нет, то и сентябрь, согласно приметам, будет тоже теплым. Если к 5 сентября овес не собрать, то весь урожай погибнет от морозов.
- Если журавли 5 сентября в теплые края отправились – скоро наступит зима.
- Если журавли летят низко, то зима будет теплой, и наоборот, ожидай похолодания в соответствии с приметами, если журавли летят в небе высоко.
- Если журавли 5 сентября летят практически молча и очень быстро – жди ненастья в ближайшее время.
Напомним, что второй Спас – яблочный – мы отметили 19 августа, а третий Спас – ореховый или хлебный – 29 августа. Кроме этого, 24 августа украинцы отпраздновали День Независимости Украины.
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