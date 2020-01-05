5 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 5 января в истории

5 января – международный разгрузочный день Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

5 января 2020 года – международный разгрузочный день, международный день бойскаутов, день работников социальной защиты и день банковских и финансовых работников в Республике Беларусь.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 5 января 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 5 января.

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Какой праздник 5 января

По народному календарю 5 января – Зимний Федул. Люди пытались в этот день наводить порядок в доме и были крайне осторожным с острыми предметами. Считалось, что любая рана будет долго заживать. Также на Федула крестьяне не отдавали долгов, так как были уверены, что тогда в течение года в доме не будет денег.

Народные приметы на 5 января

Снег с сильным ветром 5 января – июль будет дождливым.

Кошка на Федула ищет теплое место – скоро будут сильные морозы.

Куры ведут себя беспокойно – к вьюге.

Интересные и важные события в Украине и мире

1769 – Джеймс Уатт (Ватт) получает патент на свою паровую машину.

1809 – подписан Дарданелльский мир, завершивший Англо-турецкую войну.

1972 – начало работ по созданию в США многоразового транспортного космического корабля.

1977 – при московской Хельсинкской группе создана комиссия по расследованию использования психиатрии в политических целях.

1993 – потерпел крушение танкер MV Braer, в результате чего произошла утечка 84 700 тонн нефти.

Кто родился 5 января

1855 – Кинг Кэмп Жиллетт, американский изобретатель и первый производитель безопасных бритв.

1931 – Роберт Дюваль, американский актер, режиссер и продюсер ("Военно-полевой госпиталь", "Крестный отец" и "Апокалипсис сегодня").

1932 – Умберто Эко, итальянский ученый, философ, специалист по семиотике и средневековой эстетике, теоретик культуры, литературный критик, писатель, публицист ("Имя розы", "Маятник Фуко").

1941 – Хаяо Миядзаки, один из самых значительных аниме-режиссеров ("Унесенные призраками", "Ходячий замок").

1946 – Дайан Китон, американская актриса, продюсер и режиссер ( "Энни Холл", "Манхэттен", "Крестный отец").

1969 – Мэрилин Мэнсон, американский рок-музыкант.

1975 – Брэдли Купер, американский актер ("Мой парень – псих", "Афера по-американски").

1978 – Дженьюари Джонс, американская актриса и фотомодель ("Люди Икс: Первый класс", "Последний человек на Земле").

1986 – Яна Шемякина, украинская фехтовальщица на шпагах, олимпийская чемпионка (2012).

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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