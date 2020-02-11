50-летний врач заставлял пациенток проходить ненужные осмотры груди

Мужчине грозит минимум 15 лет лишения свободы

Маниша Шаха Фото: PA

50-летнего врача по имени Маниша Шаха из Великобритании пациентки обвинили в сексуальных домогательствах. Медика признали виновным в совершении 25 сексуальных преступлений против шести жертв в медицинском центре Мауни на востоке Лондона. Это происходило в период с 2009 по 2013 годы. Сейчас мужчине грозит минимум 15 лет лишения свободы, сообщает газета The Guardian.

Жертвами врача были девушки и женщины в возрасте от 15 до 39 лет. Чтобы убедить пациенток пройти дополнительные осмотры груди, мужчина использовал примеры больных раком голливудских знаменитостей.

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По словам свидетелей, Шах не всегда надевал гигиенические перчатки для обследований, а в одном из случаев оставил женщину совсем голой. Он также был осужден за преступления, связанные с сексуальными домогательствами в 2018 году.

Напомним, в одной из клиник экстракорпорального оплодотворения в Нидерландах врач по имени Ян Карбаат тайно оплодотворял пациенток. Кроме этого, "Сегодня" писали, что в Индии прооперировали 22-летнюю жительницу, которая жаловалась на постоянную тошноту и рвоту. В результате из ее желудка достали 69 цепочек, 80 сережек, 46 монет, восемь медальонов, 11 колечек для носа, пять ножных браслетов и наручные часы общей стоимостью в 53 тысячи фунтов стерлингов (1,6 млн гривен).

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