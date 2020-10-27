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56-летний бельгиец стал самым ловким кондитером в мире

Сегодня, 13:10

Соревнования мастеров сладостей из-за пандемии в этом году проходили виртуально

Самого ловкого в мире кондитера избрали на международном конкурсе выпечки. Приз получил 56-летний бельгиец Пьер Марколини. Как проходил конкурс – далее в материале.

Соревнования мастеров сладостей из-за пандемии в этом году провели виртуально. Жюри, в состав которого входили независимые журналисты, выбрали Пьера Марколини единогласно.

Бельгиец Пьер Марколини стал самым ловким кондитером в мире
Бельгиец Пьер Марколини стал самым ловким кондитером в мире
Фото: facebook/pierremarcolini

Бельгиец имеет свою шоколадную империю, которая насчитывает 40 магазинов по всему миру, в том числе во Франции, Великобритании, Японии и Китае.

Бельгиец Пьер Марколини стал самым ловким кондитером в мире
Бельгиец Пьер Марколини стал самым ловким кондитером в мире
Фото: facebook/pierremarcolini

Примечательно, что звание чемпиона-кондитера он получил не впервые, в прошлый раз первенство в сладком деле бельгиец получил в 1995 году во французском Лионе.

Сладости бельгийца Пьера Марколини
Сладости бельгийца Пьера Марколини
Фото: facebook/pierremarcolini

Тем временем американский рыбак поймал сома рекордных размеров.

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Источник: Сегодня
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