56-летний бельгиец стал самым ловким кондитером в мире
Соревнования мастеров сладостей из-за пандемии в этом году проходили виртуально
Самого ловкого в мире кондитера избрали на международном конкурсе выпечки. Приз получил 56-летний бельгиец Пьер Марколини. Как проходил конкурс – далее в материале.
Соревнования мастеров сладостей из-за пандемии в этом году провели виртуально. Жюри, в состав которого входили независимые журналисты, выбрали Пьера Марколини единогласно.
Бельгиец имеет свою шоколадную империю, которая насчитывает 40 магазинов по всему миру, в том числе во Франции, Великобритании, Японии и Китае.
Примечательно, что звание чемпиона-кондитера он получил не впервые, в прошлый раз первенство в сладком деле бельгиец получил в 1995 году во французском Лионе.
Тем временем американский рыбак поймал сома рекордных размеров.
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