57-летняя британка выиграла миллионы и вернула себе внешность "подростка"

Сегодня, 08:34

Женщина уже потратила около 30 тысяч фунтов стерлингов на перевоплощение

Мелисса Ид. Фото: Instagram
Мелисса Ид. Фото: Instagram

Британский трансгендер Мелисса Ид, которая зарабатывала на жизнь таксистом, выиграла в лотерею четыре миллиона фунтов стерлингов и начала менять свой внешний вид, сообщает Metro.

57-летней Мелиссе повезло получить четыре миллиона в декабре. Раньше она часто появлялась на телевидении, была звездой реалити-шоу, однако сейчас ее жизни изменилось. После получения такого количества денег Мелисса решила потратить некоторые из них на изменения в своем внешнем виде.

Так, уже 30 тысяч фунтов она потратила на различные операции, в том числе лечение обвисания кожи. Она также накачала лицо ботоксом, вставила наполнители в щеки, удалила мешки под глазами и подкорректировала брови.


Мелисса Ид. Фото: Instagram

Мелисса Ид. Фото: Instagram

Мелисса Ид. Фото: Instagram

Мелисса Ид. Фото: Instagram

Мелисса Ид. Фото: Instagram

Сейчас Мелисса Ид думает над тем, чтобы сделать операцию на носе, а также навести порядок в ротовой полости, ведь ее зубы выглядят кривыми и некрасивыми. К тому же Мелисса собирается выполнить "феминизацию" лица, придав ему женственности.

Пользователи сети разделились во мнениях. Многие критикуют 57-летнею британку за излишнее внимание к внешней красоте. Но есть и те, кто считает, что женщина уже сейчас перевоплотилась и "стала подростком".

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, что украинка по ошибке выиграла в лотерею пять миллионов долларов.

Также интересный случай произошел в Северной Каролине: мать троих детей сначала купила билет с выигрышем в 10 тысяч долларов, а после обеда со второй попытки сорвала куш в один миллион

Кроме этого, мы писали, что пара из США дважды за полгода выиграла миллион в лотерее.
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