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6 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 6 августа в истории

Какой сегодня праздник, 6 августа? Международный день "Врачи мира за мир", Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия, День Хиросимы, католическое Преображение Господне. Мученицы Христины и мучеников благоверных князей Бориса и Глеба – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Анатолий, Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Кристина, Николай, Роман.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 6 августа 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 6 августа.

6 августа: какой сегодня праздник
6 августа: какой сегодня праздник
Фото: pexels

  • Международный день "Врачи мира за мир" – ежегодно проводится в мире под эгидой ООН в трагическую годовщину дня бомбардировки Америкой Хиросимы в 1945 году.
  • Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия, День Хиросимы (No Nukes Day, Hiroshima Day) – также чтится в день памяти ядерного взрыва в Хиросиме.
  • День независимости – празднуют Боливия и Ямайка.
  • День принятия Конституции – отмечается в Иране.
  • Преображение Господне (Feast of the Transfiguration) – празднуют католики.

Какой сегодня праздник

6 августа православная церковь отмечает день памяти мученицы Христины, а также мучеников благоверных князей Бориса и Глеба, в крещении Романа и Давида, первых русских святых.

В народе 6 августа чтятся Борис и Глеб. День считался пожароопасным и грозовым, а потому крестьяне старались не выходить в поля, чтобы избежать молнии.

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Приметы на 6 августа

  • пришли Глеб и Борис – за хлеб не берись;
  • нельзя выезжать в поля, чтобы не случилось пожара;
  • на Бориса и Глеба нельзя жать, иначе могут ударить молнией.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1806 – Священная Римская империя прекратила свое существование.
  • 1932 – начался первый Венецианский кинофестиваль.

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  • 1945 – Америка осуществила сброс атомной бомбы на японский город Хиросиму.
  • 1961 – стартовал советский космический корабль "Восток-2" под командованием Германа Титова.
  • 1968 – диск Waiting for the Sun группы The Doors стал золотым.
  • 1991 – появилась первая в мире веб-страница.

Кто родился 6 августа

  • 1881 – Александр Флеминг, шотландский бактериолог, открывший пенициллин.
  • 1910 – Чарльз Крайтон, английский кинорежиссер, мастер комедии.
  • 1948 – Николай Авилов, украинский десятиборец, рекордсмен.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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