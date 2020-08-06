6 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 6 августа в истории
Какой сегодня праздник, 6 августа? Международный день "Врачи мира за мир", Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия, День Хиросимы, католическое Преображение Господне. Мученицы Христины и мучеников благоверных князей Бориса и Глеба – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Анатолий, Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Кристина, Николай, Роман.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 6 августа 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 6 августа.
- Международный день "Врачи мира за мир" – ежегодно проводится в мире под эгидой ООН в трагическую годовщину дня бомбардировки Америкой Хиросимы в 1945 году.
- Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия, День Хиросимы (No Nukes Day, Hiroshima Day) – также чтится в день памяти ядерного взрыва в Хиросиме.
- День независимости – празднуют Боливия и Ямайка.
- День принятия Конституции – отмечается в Иране.
- Преображение Господне (Feast of the Transfiguration) – празднуют католики.
6 августа православная церковь отмечает день памяти мученицы Христины, а также мучеников благоверных князей Бориса и Глеба, в крещении Романа и Давида, первых русских святых.
В народе 6 августа чтятся Борис и Глеб. День считался пожароопасным и грозовым, а потому крестьяне старались не выходить в поля, чтобы избежать молнии.
Читайте также:Календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине
Приметы на 6 августа
- пришли Глеб и Борис – за хлеб не берись;
- нельзя выезжать в поля, чтобы не случилось пожара;
- на Бориса и Глеба нельзя жать, иначе могут ударить молнией.
Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:
- 1806 – Священная Римская империя прекратила свое существование.
- 1932 – начался первый Венецианский кинофестиваль.
Читайте также:Церковные праздники и посты в августе 2020 года по дням
- 1945 – Америка осуществила сброс атомной бомбы на японский город Хиросиму.
- 1961 – стартовал советский космический корабль "Восток-2" под командованием Германа Титова.
- 1968 – диск Waiting for the Sun группы The Doors стал золотым.
- 1991 – появилась первая в мире веб-страница.
- 1881 – Александр Флеминг, шотландский бактериолог, открывший пенициллин.
- 1910 – Чарльз Крайтон, английский кинорежиссер, мастер комедии.
- 1948 – Николай Авилов, украинский десятиборец, рекордсмен.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное