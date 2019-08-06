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6 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 6 августа в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:03
6 августа – день Бориса и Глеба
6 августа – день Бориса и Глеба
Фото: Pixabay

Сегодня, 6 августа, 218-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 147 дней. Именинники – Борис, Глеб, Давид, Поликарп, Роман, Кристина. Международный день "Врачи мира за мир", День Хиросимы и Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия, в Боливии и на Ямайке празднуют День независимости.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 6 августа 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 6 августа.

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6 августа: какой сегодня праздник и что нельзя делать

По народному календарю сегодня – день Бориса и Глеба. Люди преимущественно проводили день дома, потому что боялись молний, ведь 6 августа обычно царила грозовая погода. На Бориса и Глеба начинался сезон сбора грибов, а также продолжались работы по заготовке на зиму ягод.

Сегодня мировое сообщество отмечает сразу два праздника: Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия и "Врачи мира за мир". Последний праздник было предложено организацией "Врачи мира за предотвращение ядерной угрозы" в годовщину бомбардировки Хиросимы 6 августа 1945 года.

Приметы на 6 августа

  • Какая погода на Бориса и Глеба – такой и весь август.
  • На ниву выходить нельзя – будет пожар.
  • Чайки садятся на воду – к дождю.

6 августа: интересные и важные события в истории

1496 – Брат Христофора Колумба – Бартоломео основал столицу Доминиканской Республики — город Санто-Доминго.

1497 – возвращение в Бристоль экспедиции Джона Кабота, открывшая Канаду. К тому времени участники экспедиции были уверены, что им удалось открыть Китай.

1790 – писателя Александра Радищева приговорили к смертной казни за книгу "Путешествие из Петербурга в Москву".

1806 – Священная Римская империя прекратила свое существование.

1828 – впервые в Канаде состоялась Королевская регата. Это соревнование является старейшим спортивным соревнованием Северной Америки, которое проводится и в наше время.

1889 – открытия лондонского отеля "Савой" – первого в мире отеля с ванной в каждом отдельном номере.

1890 – первый человек (убийц Уильям Кеммлер) казнен на электрическом стуле.

1926 – первая женщина (19-летняя Гертруда Эдерле) переплыла Ла-Манш.

1940 – Эстония вошла в состав Советского Союза.

1945 – американский бомбардировщик сбросил ядерную бомбу на японский город Хиросима, что стало причиной гибели около 140 тысяч человек.

1961 – второй человек полетел в космос. Советский Союз запустил космический корабль "Восток-2", пилотируемый Германом Титовым.

Кто родился 6 августа

1881 – шотландский бактериолог, Нобелевский лауреат, изобретатель пенициллина Александр Флеминг.

1928 – основатель компании "Хюндай" Чань это Юнь.

1928 – основатель поп-арта, американский художник Энди Уорхол.

1952 – первый польский спортсмен-обладатель "золота" Олимпийских игр 1972 года Войцех Фортуна.

1973 – американская актриса украинского происхождения Вера Фармига.

Напомним, ранее мы писали о выходных днях и праздниках в августе 2019 года в Украине. Кроме того, "Сегодня" рассказывали, когда будут Спасы в 2019 году: точные даты любимых летних праздников.

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Источник: Сегодня
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