Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

6 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 6 февраля в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:35
6 февраля – Международный день бармена Фото: instagram.com/darkfaerietales_
6 февраля – Международный день бармена
Фото: instagram.com/darkfaerietales_

6 февраля – Международный день бармена. Православные христиане почитают память блаженной Ксении. Именинники: Ксения, Тимофей, Денис, Николай, Оксана и Павел.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 6 февраля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 6 февраля.

Смотрите видео: как наши зрители в соцсетях обсуждали курьезы на праздники

  • Международный день бармена. Этот профессиональный праздник отмечается во многих странах мира. Дата выбрана неслучайно, 6 февраля – день святого Аманда, который считается покровителем виноделов, пивоваров, торговцев, а также рестораторов и барменов.

Какой праздник 6 февраля

6 февраля 2020 года – день блаженной Ксении. Она быстро стала вдовой, после чего посвятила свою жизнь Богу, вымаливая прощение для покойного мужа. Через некоторое время Господь даровал ей умение исцелять и предсказывать будущее.

Народные приметы на 6 февраля

  • Вьюга и метель – ждите неурожая.
  • Безветренная погода в этот день – вторая половина июля будет теплой и сухой, без ветров и дождей.
  • Какая погода на Ксению, такая и весна.

Что нельзя делать 6 февраля

  • Этот день считается тяжелым. Поэтому старые люди советуют не шить, не вязать, а также не стричь волосы и ногти.
  • Не завязывайте узлы, чтобы не навлечь похороны.
  • Не перестилайте постель, иначе заболеете.

Что можно делать 6 февраля

  • Если вам приснился плохой сон, обязательно его кому-то расскажите, чтобы он не стал реальностью.

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1788 – Массачусетс ратифицировал Конституцию США и стал шестым штатом.
  • 1822 – китайское судно "Тэк Синг" наскочило на рифы близ острова Банка. Погибли 1600 человек (второе по числу жертв кораблекрушение XIX века после гибели "Султанши").
  • 1840 – англичане подписали с маорийскими вождями "договор Вайтанги", по которому Новая Зеландия стала колонией Великобритании.
  • 1918 – британский парламент принял закон, открывший доступ к выборам женщинам старше 30 лет, которые были главой семейства или состояли в браке с главой семейства, а также тем, которые окончили университет.
  • 1948 – венгерский физик Золтан Бай впервые получил эхосигнал, отраженный от Луны. Рождение радиолокационной астрономии.
  • 2018 – с космодрома на мысе Канаверал фирма SpaceX успешно осуществила первый полет сверхтяжелого ракетоносителя Falcon Heavy.

Кто родился 6 февраля

  • 1911 – Рональд Рейган, 40-й президент США (1981-1989), республиканец.
  • 1929 – Колин Мердок, новозеландский фармацевт, в 1956 году изобрел и запатентовал одноразовый пластиковый шприц.
  • 1932 – Франсуа Трюффо, французский кинорежиссер, сценарист, критик, один из основоположников "новой волны" в кинематографе ("Четыреста ударов", "Жюль и Джим").
  • 1945 – Боб Марли, музыкант, король регги.
  • 1962 – Эксл Роуз, американский музыкант, фронтмен и вокалист рок-групп Guns N’ Roses и AC/DC.
  • 1964 – Андрей Звягинцев, российский кинорежиссер ("Левиафан", "Нелюбовь").

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Когда Масленица в 2020 году: точная дата, история и традиции праздника Всемирный день борьбы против рака: история и значение Выходные дни и праздники в феврале 2020 года в Украине Когда Троица 2020 в Украине: дата праздника
видео праздники приметы этот день в истории
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Как вкусно засолить сало, чтобы
Как вкусно засолить сало, чтобы "таяло" во рту
Оладьи на кефире без дрожжей пышные
Оладьи на кефире без дрожжей пышные
Ешь, худей, люби: домашние конфеты для фигуры и для души
Ешь, худей, люби: домашние конфеты для фигуры и для души
После этого фото ты не будешь стесняться своей фигуры
После этого фото ты не будешь стесняться своей фигуры
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 18:22Fun

Сретение Господне у восточных христиан 2020: дата, традиции, приметы

Сегодня, 14:50Food

Фейхоа: польза и вред экзотического фрукта для здоровья

Сегодня, 11:26Афиша

Любовь на все времена: список фильмов ко Дню святого Валентина

Сегодня, 09:22Fun

Девушка ради свадьбы с любимым поправится до 270 кг: фото

Вчера, 17:32Fun

Бабуин украл львенка: сцену из "Короля Льва" увидели в реальной жизни, фото и видео

Вчера, 16:52Шоу-бизнес

Жизнь продолжается: знаменитости, которые победили рак

Вчера, 16:28Шоу-бизнес

Королева Елизавета II демонстративно поддержала своего внука Гарри и Меган Маркл: фото

Вчера, 13:33Fun

4 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 13:21Fun

Вспыхнул скандал из-за родов на борту самолета с участием украинки-врача: "Нашла время, я спать хочу"

Вчера, 10:40Шоу-бизнес

Беременная дочь Ольги Сумской поделилась редким снимком с возлюбленным

Вчера, 10:03Шоу-бизнес

"Смотрели друг на друга с обожанием": Ирина Шейк случайно встретилась с Брэдли Купером на вечеринке

3 февраляEvents

Когда Масленица в 2020 году: точная дата, история и традиции праздника

3 февраляFun

Поза девушки в самолете удивила пассажиров: курьезное видео

3 февраляШоу-бизнес

Милла Йовович родила третьего ребенка: первое фото

3 февраляТехно

Windows 7 дали новую жизнь: операционной системе продлили поддержку

3 февраляFun

Ученые нашли акулу возрастом 340 миллионов лет: уникальные фото

Новости партнеров

Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Сырные лепешки для завтрака за 15 минут
Сырные лепешки для завтрака за 15 минут
Ароматная и сочная запеканка под нежным соусом и сыром
Ароматная и сочная запеканка под нежным соусом и сыром
Астролог назвал три знака Зодиака - главных везунчика 2020 года
Астролог назвал три знака Зодиака - главных везунчика 2020 года
Знаки Зодиака, которые вступят в брак в 2020 году
Знаки Зодиака, которые вступят в брак в 2020 году
Без кефира и творога: названы главные правила ужина
Без кефира и творога: названы главные правила ужина
Врач назвала самые вредные сладости
Врач назвала самые вредные сладости
Вирус папилломы человека есть у 90% населения
Вирус папилломы человека есть у 90% населения