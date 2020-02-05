6 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 6 февраля в истории

6 февраля – Международный день бармена Фото: instagram.com/darkfaerietales_

6 февраля – Международный день бармена. Православные христиане почитают память блаженной Ксении. Именинники: Ксения, Тимофей, Денис, Николай, Оксана и Павел.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 6 февраля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 6 февраля.

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Международный день бармена. Этот профессиональный праздник отмечается во многих странах мира. Дата выбрана неслучайно, 6 февраля – день святого Аманда, который считается покровителем виноделов, пивоваров, торговцев, а также рестораторов и барменов.

Какой праздник 6 февраля

6 февраля 2020 года – день блаженной Ксении. Она быстро стала вдовой, после чего посвятила свою жизнь Богу, вымаливая прощение для покойного мужа. Через некоторое время Господь даровал ей умение исцелять и предсказывать будущее.

Народные приметы на 6 февраля

Вьюга и метель – ждите неурожая.

Безветренная погода в этот день – вторая половина июля будет теплой и сухой, без ветров и дождей.

Какая погода на Ксению, такая и весна.

Что нельзя делать 6 февраля

Этот день считается тяжелым. Поэтому старые люди советуют не шить, не вязать, а также не стричь волосы и ногти.

Не завязывайте узлы, чтобы не навлечь похороны.

Не перестилайте постель, иначе заболеете.

Что можно делать 6 февраля

Если вам приснился плохой сон, обязательно его кому-то расскажите, чтобы он не стал реальностью.

Интересные и важные события в Украине и мире

1788 – Массачусетс ратифицировал Конституцию США и стал шестым штатом.

1822 – китайское судно "Тэк Синг" наскочило на рифы близ острова Банка. Погибли 1600 человек (второе по числу жертв кораблекрушение XIX века после гибели "Султанши").

1840 – англичане подписали с маорийскими вождями "договор Вайтанги", по которому Новая Зеландия стала колонией Великобритании.

1918 – британский парламент принял закон, открывший доступ к выборам женщинам старше 30 лет, которые были главой семейства или состояли в браке с главой семейства, а также тем, которые окончили университет.

1948 – венгерский физик Золтан Бай впервые получил эхосигнал, отраженный от Луны. Рождение радиолокационной астрономии.

2018 – с космодрома на мысе Канаверал фирма SpaceX успешно осуществила первый полет сверхтяжелого ракетоносителя Falcon Heavy.

Кто родился 6 февраля

1911 – Рональд Рейган, 40-й президент США (1981-1989), республиканец.

1929 – Колин Мердок, новозеландский фармацевт, в 1956 году изобрел и запатентовал одноразовый пластиковый шприц.

1932 – Франсуа Трюффо, французский кинорежиссер, сценарист, критик, один из основоположников "новой волны" в кинематографе ("Четыреста ударов", "Жюль и Джим").

1945 – Боб Марли, музыкант, король регги.

1962 – Эксл Роуз, американский музыкант, фронтмен и вокалист рок-групп Guns N’ Roses и AC/DC.

1964 – Андрей Звягинцев, российский кинорежиссер ("Левиафан", "Нелюбовь").

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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