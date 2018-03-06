6 марта: какой сегодня праздник

Узнайте о принципиальных праздниках и событиях 6 марта в истории

Сайт "Сегодня" рассказывает о самых принципиальных событиях, а также праздниках, которые имели место в истории 6 марта.

Напомним, сайт "Сегодня" писал, переход на летнее время 2018: когда и в какую сторону в Украине переведут часы.

Какой праздник 6 марта

65-й день года по григорианскому календарю – до окончания года осталось 300 дней. Именины сегодня празднуют Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Евстафий, Захарий, Иван, Константин, Ольга, Павел, Тимофей.

Международный день зубного врача. Выбору даты праздника послужило одно из выдающихся изобретений в зубном деле. В 1790 году Джоном Гринвуд, зубным врачом из Вашингтона и личным зубным врачом Джорджа Вашингтона, был изобретен стоматологический бор.

Национальный день замороженных пищевых продуктов в Америке. В этот день в 1930 году в Спрингфилде (США) начала продаваться первая замороженная пища. Революцию в пищевой промышленности произвел Бердсай.

Интересные события 6 марта

1521 – Кругосветная экспедиция Магеллана открыла три самых южных острова из группы Марианских.

1899 – День рождения аспирина: немецкий химик Феликс Хоффман получил патент на аспирин.

1902 – основан футбольный клуб "Реал" (Мадрид).

1919 – Принята первая конституция Украины.

Родились 6 марта

В 1340 году родился Джон Гонт, первый герцог Ланкастерский, основатель династии; сын короля Англии Эдуарда III Плантагенета.

В 1459 году родился Фуггер, немецкий торговец и банкир, основатель торгово-банкирского дома Фуггеров, одного из самых богатых и влиятельных в тогдашней Европе.

В 1475 году родился Микеланджело (Людовико Буонарроти Симони), итальянский художник (Сикстинская капелла), скульптор ("Давид"), архитектор (собор Св. Петра в Риме), поэт эпохи Высокого Возрождения.

В 1619 году родился Савиньона Сирано де Бержерак, французский писатель, драматург ("Государства и империи месяца", "Государства и империи солнца").

В 1909 году родился Станислав Ежи Лец, польский поэт ("Зоопарк"), писатель ("Непричесанные мысли").

В 1926 году родился Анджей Вайда, польский кинорежиссер ( "Канал", "Пепел и алмаз", "Пепел", "Охота на мух", "Человек из мрамора", "Человек из железа"), лауреат "Почетного Оскара" за творческую карьеру (2000).

В 1928 году родился Габриэль Гарсиа Маркес, колумбийский писатель ("Полковнику никто не пишет", "Осень патриарха", "Хроника объявленной смерти", "Сто лет одиночества"), лауреат Нобелевской премии (1982).

В 1929 году родился Фазиль Искандер, русский писатель ("Кролики и удавы", "Человек и его окрестности", "Сандро из Чегема").

В 1931 году родился Александр Белаш, украинский композитор, автор опер "Гайдамаки", "Баллада войны", оперетты "Чистый колодец", более 200 песен.

В 1934 году родился Михаил Жванецкий, российский писатель-сатирик, автор и исполнитель фельетонов, юморесок, миниатюр.

В 1937 году родилась Валентина Терешкова, российский космонавт (первая в мире женщина-космонавт, 1963), полковник, общественный деятель.

В 1946 году родился Владимир Талашко, украинский актер ("Черный квадрат", "Кодекс молчания", "Подземелье ведьм", "Пароль знали двое", "Тайны святого Юра", "В бой идут одни" старики").

В 1969 году родилась Татьяна Буланова, российская поп-певица, актриса ("Менты").

В 1972 году родился Шакил О'Нил, американский баскетболист ("Лос-Анджелес Лейкерс"), один из лучших баскетболистов за всю историю НБА.

Ранее мы писали о выходных днях на 8 марта: когда отдыхают, а когда работают украинцы.