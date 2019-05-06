6 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 6 мая в истории

Сегодня - 6 мая Фото: Pixabay

Сегодня 126-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 239 дней. Именинники – Анатолий, Георгий (Юрий, Егор), Александра.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 6 мая 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 6 мая.

Какой сегодня праздник: 6 мая

В этот день православные верующие почитают память святого Георгия Победоносца. Во время правления императора Диоклетиана он пострадал за веру – после восьмидневных мучений был обезглавлен.

Перед смертью святой Георгий смог с легкостью уничтожить идолов в храме Аполлона и обратить в христианство жену самого императора Александру. Этому святому приписывается победа над змеем, опустошавшим земли. Этот сюжет известен каждому.

Приметы на 6 мая

Ругаться и кричать на Юрия нельзя, а то грозой убьет.

Сильный дождь идет – много травы вырастет.

Комары в стаи сбиваются – к потеплению.

Увидеть утром росу – к хорошему урожаю проса.

Иней на деревьях – к богатому сбору гречихи.

Дождь – к отличному урожаю злаковых культур, но вот гречка не уродится в этом году.

Безветренное ясное утро – хороший знак. Ранние посевы – удачные, сбор урожая с них будет отменным.

Если с 6 на 7 мая ночь теплая, то хлеб созреет до первых морозов.

Южный ветер – к богатому урожаю, северный – к ранним заморозкам осенью.

Хозяйки на ночь вывешивали на улицу влажное полотенце. Если к утру оно высохнет, то огурцов в этом году будет много.

Интересные и важные события в истории 6 мая

1833 – в США сделан первый стальной плуг.

1889 – в Париже завершено строительство Эйфелевой башни.

1953 – хирург Джон Гиббон из Филадельфии (США) впервые успешно применил аппарат "искусственное сердце-легкие".

1994 – торжественно открыт Евротуннель между Францией и Англией под проливом Ла-Манш.

1998 – новая столица Казахстана Акмола получила новое название – Астана. Еще раньше этот город назывался Акмолинск и Целиноград.

2007 – во Франции во втором туре президентских выборов победил Николя Саркози.

Кто родился 6 мая в мире

1758 – Максимилиан Робеспьер, деятель Великой французской революции;

1856 – Зигмунд Фрейд, австрийский врач-психиатр и психолог, основатель психоанализа;

1868 – Гастон Леру, французский писатель, роман которого "Призрак оперы" экранизировали 8 раз;

1922 – Владимир Этуш, актер театра и кино, педагог, народный артист СССР;

1961 – Джордж Клуни, американский актер и режиссер, лауреат премий "Оскар" и "Золотой глобус".

Напомним, "Сегодня" писали о выходных и праздничных днях в мае 2019 года в Украине. Ранее мы рассказывали, когда поминальные дни в 2019 году после Пасхи.

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