6 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 6 мая в истории

Какой сегодня праздник, 6 мая? Международный день без диет, День пехоты – в Украине, праздник Встречи Весны – в тюркских странах, День мучеников – в Ливане, Габоне и Сирии, День полиции – в Грузии, День медсестер – в Америке. В православном календаре – День Георгия Победоносца и второе обретение списка Иверской иконы Божией Матери. Именины празднуют: Александра, Анатолий, Валерий, Валерия, Георгий, Егор, Иван, Юрий.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 6 мая 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 6 мая.

6 мая: какой сегодня праздник Фото: Pexels

Международный день без диет (International No Diet Day) . Организован в 1992 году англичанкой Мэри Эванс Янг, которая исхудала до состояния анорексии и решила вдохновить всех женщин правильно питаться, любить и принимать себя такими, какие они есть.

День пехоты в Украине . Праздник установлен в 2019 году с целью чествования мужества и героизма воинов Сухопутных войск ВСУ.

Праздник Встречи Весны Хедерлез . Этот день отмечается в Турции и в других тюркских странах и считается началом летнего сезона.

Какой сегодня праздник

6 мая православная церковь празднует День святого великомученика Георгия Победоносца в честь одного из наиболее почитаемых святых, который прославился многими подвигами, в том числе победой над змием. А еще в этот день почитается второе обретение списка Иверской иконы Божией Матери.

В народе 6 мая отмечался Юрьев день или Егорий Вешний – один из главных скотоводческих праздников. В это время начинались полевые работы, а также проводили первый выгон домашнего скота на пастбища.

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Приметы на 6 мая

В Юрьев день сходит весна на землю.

Роса в Юрьев день целебная и чудотворная.

С Юрия начинаются хороводы.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1686 – заключен "Вечный мир" между Россией и Речью Посполитой.

1872 – в Англии основан футбольный Кубок.

1889 – в Париже завершено строительство Эйфелевой башни.

1986 – СССР официально объявил об аварии на Чернобыльской АЭС.

1992 – принята конституция республики Крым.

1994 – состоялось торжественное открытие тоннеля под проливом Ла-Манш.

Кто родился 6 мая

1856 – Зигмунд Фрейд, врач-психиатр, основатель психоанализа.

1868 – Гастон Леру, французский писатель, автор романа "Призрак оперы".

1929 – Георгий Мирецкий, украинский композитор, пианист.

1961 – Джордж Клуни, американский киноактер.

2019 – Арчи Маунтбэттен-Виндзор, 7-й претендент на престол Великобритании.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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