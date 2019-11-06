6 ноября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 6 ноября в истории

6 ноября отмечаем день почитание чудотворной иконы Божией Матери Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

6 ноября – 310-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 55 дней. Именинники – Афанасий (Афанасий), Иван, Лаврентий, Николай, Алексей, Петр, Феофил (Теофил). Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов, в Доминиканской республике, Таджикистане и Татарстане – День конституции. День шведской культуры в Финляндии.

В Украине 6 ноября отмечаем День освобождения Киева. Во время Второй мировой войны город с осени 1941-го года был оккупирован немецко-фашистскими войсками. За время оккупации в городе было уничтожено более 100 тысяч киевлян и военнопленных.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 6 ноября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 6 ноября.

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Какой праздник 6 ноября, как провести день

По народному календарю 6 ноября – почитание чудотворной иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость". Обычно 6 ноября девушки и юноши собирались вместе, брали с собой нехитрую работу (вышивку, пряжу) и устраивали посиделки. Часто на таких посиделках молодежь присматривалась друг к другу, девушки выбирали себе жениха, и наоборот.

Народные приметы на 6 ноября

Вороны собираются в стаю – к сильному морозу.

Какая погода 6 ноября, такая и 6 апреля.

Снег в начале ноября обещает теплую зиму.

Интересные и важные события в Украине и мире 6 ноября

1860 – Авраам Линкольн избран 16-м президентом США.

1916 – Жанетт Рэнкин, феминистка и пацифистка с большим стажем, из штата Монтана, стала первой женщиной избранной в Конгресс США.

1943 – войска Первого Украинского фронта взяли Киев и Васильков.

1951 – начал работать Киевский профессиональный телецентр на Крещатике, 26. Начало истории украинского телевидения

1980 – в Николаеве построен новый Ингульский мост.

1991 – распущена Коммунистическая партия Советского Союза

1993 – Эвандер Холифилд стал чемпионом мира по боксу по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) среди профессионалов в супертяжелой категории.

Кто родился 6 ноября

1494 – турецкий султан из династии Османов, муж Насти Лисовской (Роксоланы) Сулейман Великолепный.

1811 – украинский писатель Маркиян Шашкевич.

1814 – изобретатель саксофона Адольф Сакс.

1861 – канадский учитель физкультуры, автор игры в бейсбол Джеймс Нейсмит.

1880 – австрийский писатель и эссеист Роберт Музиль.

1936 – молдавский режиссер Эмиль Лотяну.

1988 – американская актриса Эмма Стоун.

1988 – австрийский певец, победитель "Евровидения 2014" Кончита Вурст.

Ранее "Сегодня" писали о выходных днях и праздниках в ноябре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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