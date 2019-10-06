6 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 6 октября в истории
6 октября – 249-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 116 дней. Именинники – Арсений (Арсен), Евтихий, Георгий (Юрий, Егор), Петр. В Свазиленде празднуют День независимости, в Чили – День национального единства, а в Пакистане отмечают День обороны. В Украине – День учителя 2019.
"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 6 октября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 6 октября.
Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни
6 октября по народному календарю – день Ираида. В это время начинали топить печи. Считалось, что именно сегодня нужно протопить дом, утеплить его, или отправляться на заготовку дров. Люди были убеждены, что это поможет сохранить дом в тепле в течение зимы.
Также существовал обычай в этот день предсказывать свою судьбу. Люди шли к слиянию двух рек, набирали там два кувшина воды поровну. Если вода первой испарится из кувшина, набранного из более длинной и глубокой реки, то человеческие проблемы сохранятся в течение года. Таких людей на селе называли беднягами и старались держаться от них подальше, чтобы не навлечь беду на себя.
Приметы на 6 октября
- Много орехов – зима будет лютой.
- Высокие сорняки обещали снежную зиму.
- Если 6 октября хорошо слышен крик гусей, то скоро ударят морозы
- 1701 – Киево-Могилянская коллегия получила статус академии.
- 1768 – началась русско-турецкая война, завершившаяся 1774 подписанием Кючук-Кайнарджийского мира, в результате которого Российская империя получила свободный выход к Черному морю.
- 1829 – первый пробный пробег от Манчестера в Ливерпуль осуществил паровоз "Ракета", построенный английским изобретателем Дж. Стефенсоном.
- 1911 – между Японией и Калифорнией осуществлено сеанс трансатлантической радиосвязи.
- 1917 – состоялся I Всеукраинский съезд обществ "Просвита".
- 1927 – в Нью-Йорке состоялась премьера первого звукового фильма.
- 1948 – в Ашхабаде произошло одно из самых мощных землетрясений в мире, вызвавшее большие человеческие жертвы. Теперь в Туркменистане в этот день отмечается День поминовения.
- 1975 – киевское "Динамо" выиграло Суперкубок УЕФА у клуба "Бавария" (Мюнхен) во втором матче 2: 0 (первый 1: 0).
- 1459 – немецкий географ, изобретатель глобуса Мартин Бехайм.
- 1732 – английский астроном Невиль Маскелин, который впервые измерил расстояние от Земли до Солнца.
- 1940 – российский актер Виктор Павлов.
- 1835 – львовский скульптор Леонард Маркони.
- 1881 – украинский драматург Иван Кочерга.
- 1914 – норвежский этнограф и писатель Тур Хейердал.
- 1931 – американский астрофизик, Нобелевский лауреат Риккардо Джаккони.
- 1971 – украинский фехтовальщик, олимпийский чемпион Вадим Гутцайт.
Ранее мы рассказывали о выходных днях и праздниках в октябре 2019 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" опубликовали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака, а также писали о благоприятных лунных днях в октябре 2019 года.
Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.