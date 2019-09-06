Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

6 сентября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 6 сентября в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:05
Сегодня отмечаем день Евтихия
Сегодня отмечаем день Евтихия
Фото: Pixabay

Сегодня, 6 сентября, 249-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 116 дней. Именинники – Арсений (Арсен), Евтихий, Георгий (Юрий, Егор), Петр. В Свазиленде празднуют День независимости, в Чили – День национального единства, а в Пакистане отмечают День обороны.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 6 сентября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 6 сентября.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

6 сентября: какой праздник и как провести этот день

По народному календарю сегодня – Евтихия. С этим днем не связаны особые приметы и обряды. Урожай был собранным, поэтому крестьяне могли наслаждаться отдыхом. Также 6 сентября продолжалась традиция собираться женщинам в доме одной из местных вдов и проводить вечера за общением и мелкой работой.

Приметы на 6 сентября следующие:

  • Дождь на Евтихия – осень будет сухой.
  • Много желудей 6 сентября – к суровой зиме.
  • Синица кричит на Евтихия – осень будет холодной и дождливой.

6 сентября: важные и интересные события в Украине и мире

  • 1716 – в Бостоне закончилось строительство первого американского маяка.
  • 1770 – началось строительство Александровского форштадта, из которого впоследствии вырос город Александровск (ныне Запорожье).
  • 1819 – американец Томас Бланшар запатентовал токарный станок.
  • 1928 – Совет Народных Комиссаров УССР утвердил новое украинское правописание ("скрипниковское"), который действовал до 1933 года.
  • 1936 – учреждено звание Народный артист СССР.
  • 1987 – в Балтиморе успешно завершилась первая операция по разъединению сиамских близнецов.
  • 1991 – Ленинграду возвращено название Санкт-Петербург.
  • 1991 – Чечня провозгласила свою независимость.
  • 2007 – Национальный банк Украины выпустил в обращение памятную монету "Иван Богун" из серии "Герои казацкой эпохи".

Кто родился 6 сентября

  • 1757 – французский политический деятель Мари Жозеф де Лафайет.
  • 1860 – американский социолог, лауреат Нобелевской премии мира 1931 года Джейн Аддамс.
  • 1897 – украинский прозаик Иван Микитенко.
  • 1908 – создатель кварцевых и атомных часов, британский физик Льюис Эссен.
  • 1943 – лидер британской группы "Pink Floyd" Роджер Уотерс.
  • 1971 – вокалистка ирландской группы The Cranberries Долорес О’Риордан.
  • 1974 – вокалистка шведской группы The Cardigans Нина Перссон.

Ранее мы рассказывали о благоприятных лунных днях в сентябре 2019. Кроме этого, мы писали о выходных днях и праздниках в сентябре 2019 года в Украине

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
День города в Одессе: появились фото "подарков" и празднования Зеленский учредил в Украине День пациентов День города в Одессе: ряд улиц в центре перекроют для транспорта, опубликована схема День рождения Одессы: праздники растянутся почти на неделю
видео праздник приметы этот день в истории
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

10 прозрачных животных, которые действительно существуют. Фото
10 прозрачных животных, которые действительно существуют. Фото
Красотка на велосипеде: еще она — балерина и деловая женщина
Красотка на велосипеде: еще она — балерина и деловая женщина
Олег Винник впервые представил публике свою жену
Олег Винник впервые представил публике свою жену
6 ситуаций, когда необходимо выпить стакан воды
6 ситуаций, когда необходимо выпить стакан воды

Популярные статьи

Вчера, 10:15Техно

Facebook "слила" в сеть данные 400 миллионов пользователей

Вчера, 08:00Шоу-бизнес

Не выдержала! Экс-жена обнародовала фото обнаженного Виктора Павлика

Вчера, 07:22Fun

Ветер неудачно поднял платье Иванки Трамп: смешные фото

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 5 сентября: все знаки зодиака

4 сентябряТехно

Facebook отказывается от лайков ради "психологического здоровья"

4 сентябряШоу-бизнес

70-летняя Алла Пугачева показала естественную красоту: фото

4 сентябряШоу-бизнес

"Никто не идеален": принц Гарри впервые прокомментировал скандал с участием Меган Маркл

4 сентябряFun

После переезда в новый дом пара нашла невероятный клад

4 сентябряТехно

USB-флешки нового поколения избавятся от главного недостатка

4 сентябряАфиша

Koktebel Jazz Festival 2019 в Киеве: расписание, дата проведения

4 сентябряFun

Скандал с малолетней невестой: назван реальный возраст девочки

3 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

3 сентябряШоу-бизнес

Олег Винник признался, почему мать отговорила его жениться

3 сентябряШоу-бизнес

Меган Маркл разозлила Букингемский дворец очередной выходкой

3 сентябряWellness

"Зважені та щасливі" : как выглядит вылетевшая участница сейчас

3 сентябряFun

"Нет слов – рыдаю": видео со свадьбы малолетней невесты повергло журналистку в шок

Новости партнеров

Микки Рурк изменился до неузнаваемости - Профиль
Микки Рурк изменился до неузнаваемости - Профиль
Футболисты Боруссии отдыхают на яхте со своими роскошными женами
Футболисты Боруссии отдыхают на яхте со своими роскошными женами
Велосипедистка дня: колумбийка Лаура Серрато Перес
Велосипедистка дня: колумбийка Лаура Серрато Перес
Выявлено заболевание, которое влияет на развитие рака
Выявлено заболевание, которое влияет на развитие рака
Астрологи назвали союзы, которые составлены на небесах
Астрологи назвали союзы, которые составлены на небесах
Опрос показал, от чего зависит мужская красота
Опрос показал, от чего зависит мужская красота
7 продуктов, в которых больше сахара, чем вы думаете
7 продуктов, в которых больше сахара, чем вы думаете
Какой должен быть идеальный завтрак, если ты хочешь похудеть
Какой должен быть идеальный завтрак, если ты хочешь похудеть