6 сентября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 6 сентября в истории

Сегодня отмечаем день Евтихия Фото: Pixabay

Сегодня, 6 сентября, 249-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 116 дней. Именинники – Арсений (Арсен), Евтихий, Георгий (Юрий, Егор), Петр. В Свазиленде празднуют День независимости, в Чили – День национального единства, а в Пакистане отмечают День обороны.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 6 сентября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 6 сентября.

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6 сентября: какой праздник и как провести этот день

По народному календарю сегодня – Евтихия. С этим днем не связаны особые приметы и обряды. Урожай был собранным, поэтому крестьяне могли наслаждаться отдыхом. Также 6 сентября продолжалась традиция собираться женщинам в доме одной из местных вдов и проводить вечера за общением и мелкой работой.

Приметы на 6 сентября следующие:

Дождь на Евтихия – осень будет сухой.

Много желудей 6 сентября – к суровой зиме.

Синица кричит на Евтихия – осень будет холодной и дождливой.

6 сентября: важные и интересные события в Украине и мире

1716 – в Бостоне закончилось строительство первого американского маяка.

1770 – началось строительство Александровского форштадта, из которого впоследствии вырос город Александровск (ныне Запорожье).

1819 – американец Томас Бланшар запатентовал токарный станок.

1928 – Совет Народных Комиссаров УССР утвердил новое украинское правописание ("скрипниковское"), который действовал до 1933 года.

1936 – учреждено звание Народный артист СССР.

1987 – в Балтиморе успешно завершилась первая операция по разъединению сиамских близнецов.

1991 – Ленинграду возвращено название Санкт-Петербург.

1991 – Чечня провозгласила свою независимость.

2007 – Национальный банк Украины выпустил в обращение памятную монету "Иван Богун" из серии "Герои казацкой эпохи".

Кто родился 6 сентября

1757 – французский политический деятель Мари Жозеф де Лафайет.

1860 – американский социолог, лауреат Нобелевской премии мира 1931 года Джейн Аддамс.

1897 – украинский прозаик Иван Микитенко.

1908 – создатель кварцевых и атомных часов, британский физик Льюис Эссен.

1943 – лидер британской группы "Pink Floyd" Роджер Уотерс.

1971 – вокалистка ирландской группы The Cranberries Долорес О’Риордан.

1974 – вокалистка шведской группы The Cardigans Нина Перссон.

Ранее мы рассказывали о благоприятных лунных днях в сентябре 2019. Кроме этого, мы писали о выходных днях и праздниках в сентябре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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