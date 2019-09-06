6 сентября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 6 сентября в истории
Сегодня, 6 сентября, 249-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 116 дней. Именинники – Арсений (Арсен), Евтихий, Георгий (Юрий, Егор), Петр. В Свазиленде празднуют День независимости, в Чили – День национального единства, а в Пакистане отмечают День обороны.
"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 6 сентября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 6 сентября.
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По народному календарю сегодня – Евтихия. С этим днем не связаны особые приметы и обряды. Урожай был собранным, поэтому крестьяне могли наслаждаться отдыхом. Также 6 сентября продолжалась традиция собираться женщинам в доме одной из местных вдов и проводить вечера за общением и мелкой работой.
Приметы на 6 сентября следующие:
- Дождь на Евтихия – осень будет сухой.
- Много желудей 6 сентября – к суровой зиме.
- Синица кричит на Евтихия – осень будет холодной и дождливой.
- 1716 – в Бостоне закончилось строительство первого американского маяка.
- 1770 – началось строительство Александровского форштадта, из которого впоследствии вырос город Александровск (ныне Запорожье).
- 1819 – американец Томас Бланшар запатентовал токарный станок.
- 1928 – Совет Народных Комиссаров УССР утвердил новое украинское правописание ("скрипниковское"), который действовал до 1933 года.
- 1936 – учреждено звание Народный артист СССР.
- 1987 – в Балтиморе успешно завершилась первая операция по разъединению сиамских близнецов.
- 1991 – Ленинграду возвращено название Санкт-Петербург.
- 1991 – Чечня провозгласила свою независимость.
- 2007 – Национальный банк Украины выпустил в обращение памятную монету "Иван Богун" из серии "Герои казацкой эпохи".
- 1757 – французский политический деятель Мари Жозеф де Лафайет.
- 1860 – американский социолог, лауреат Нобелевской премии мира 1931 года Джейн Аддамс.
- 1897 – украинский прозаик Иван Микитенко.
- 1908 – создатель кварцевых и атомных часов, британский физик Льюис Эссен.
- 1943 – лидер британской группы "Pink Floyd" Роджер Уотерс.
- 1971 – вокалистка ирландской группы The Cranberries Долорес О’Риордан.
- 1974 – вокалистка шведской группы The Cardigans Нина Перссон.
Ранее мы рассказывали о благоприятных лунных днях в сентябре 2019. Кроме этого, мы писали о выходных днях и праздниках в сентябре 2019 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь
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