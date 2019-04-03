61-летняя женщина сделала сына-гея отцом

Американка прошла необходимую подготовку перед процедурой ЭКО

Женщина родила дочь для сына-гея Фото: instagram.com/arielpanowicz

61-летняя американка по имени Сесиль из города Омаха, штат Небраска, стала суррогатной матерью для своего сына-гея. В понедельник, 25 марта, на свет появилась девочка Ума Луиз Догерти-Эледж.

Как сообщает издание NBC News, в 2018 году гей-пара Мэттью Эледж и Эллиот Догерти решила завести ребенка. Сестра Догерти предложила свои яйцеклетки для проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). После чего мужчины принялась искать суррогатную мать. "Небраска — консервативный штат. Мы опасались обращаться в агентства, поскольку не могли предугадать реакцию на гей-пару", — рассказывают они.



INSTAGRAM 25 Мар 2019 в 3:49 PDT

Вскоре мать Мэтью вызвалась помочь сыну. "Я даже не сомневалась, — призналась Сесиль. — Я была счастлива принять участие в этом важном событии". Женщина прошла необходимую подготовку перед процедурой ЭКО и успешно забеременела.

Напомним, 55-летняя жительница стала суррогатной матерью для бесплодной дочери. Также "Сегодня" сообщали, что женщина одновременно родила от двух разных мужчин. Кроме этого, в роддоме США одновременно забеременели девять медсестер.

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