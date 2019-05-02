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66-летний трижды женатый король повел под венец бывшую стюардессу

Ранее королевский дворец Таиланда опровергал все сообщения об отношениях Сутхиды и Рамы Х

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:21
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Фото: EuroNews

66-летний тайский король Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) сделал неожиданное заявление за несколько дней до коронации. Дело в том, что мужчина решил женится на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн. Хотя ранее королевский дворец Таиланда опровергал все сообщения об отношениях Сутхиды и Рамы Х. Reuters сообщает, что Маха был трижды женат, у него семеро детей.

По данным издания, 40-летняя Сутхида является главой личной охраны тайского короля. Раньше она работала стюардессой авиакомпании Thai Airways, а после была назначена исполняющей обязанности командира охраны семьи наследного принца Вачиралонгкорна. Рама Х также даровал ей титул Тануинг (Леди).

Торжественные мероприятия по вступлению Рамы Х на престол пройдут 4-6 мая. По предварительным данным, на маршруте процессии вдоль улиц выстроятся более 150 тысяч жителей страны.

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