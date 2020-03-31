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67-летний тайский король с десятками любовниц уехал на карантин в Германию

Находится ли жена вместе с политиком, не уточняется

Владимир Грисюк
Сегодня, 13:16

67-летний король Таиланда Маха Вачиралонгкорн Рама Х, который в 2019-м году женился на бывшей стюардессе, на время карантина из-за пандемии коронавируса выкупил все номера четырехзвездочного отеля Grand Hotel Sonnenbichl, который находится в альпийском курортном городе Гармиш-Партенкирхен. По информации Bild, политик живет там с десятками любовниц.

Маха Вачиралонгкорн Рама Х
Маха Вачиралонгкорн Рама Х
Фото: thailand

Отмечается, что власти Германии дали официальное разрешение Раме Х на въезд и отдых в стране, несмотря на режим всеобщей изоляции. Находится ли жена вместе с политиком, не уточняется.

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После того, как об этом стало известно, тайцы в социальных сетях раскритиковали своего короля. Они создали в Twitter хештег, который в переводе с тайского означает: "Зачем нам нужен король?". Под этим хештегом сделано уже более миллиона публикаций.

К слову, по тайским законам, за оскорбление монарха грозит тюремный срок – до 15 лет.

Смотрите видео: трижды женатый король повел под венец бывшую стюардессу

Ранее "Сегодня" писали, что в мае 2019 года 66-летний король женился на 40-летней Сутхиде Тиджай – бывшей стюардессе, которая возглавляла его личную охрану.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Германия Таиланд карантин король любовница коронавирус
Источник: Сегодня
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