7 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Узнайте о принципиальных праздниках и событиях 7 апреля в истории

Сегодня - 7 апреля Фото: Depositphotos

7 апреля – это 97-й день года по григорианскому календарю. Именинники — Иван и Савва. Сегодня Всемирный день здравоохранения, Международный день памяти о геноциде в Руанде, в Армении — День материнства и красоты, в Руанде — День траура, в Украине — День геолога. Также 7 апреля верующие отмечают один из главных православных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы, которое символизирует зачатие Христа. Не забудьте поздравить с Благовещением-2019 родных и близких.

Какой праздник отмечают 7 апреля

Благовещение Пресвятой Богородицы – светлый христианский праздник, который православная церковь отмечает 7 апреля (по новому стилю), и в православии он входит в число двунадесятых праздников. В древности празднику Благовещения давали разные названия: зачатие Христа, Благовещение о Христе, Начало искупления, Благовещение ангела Марии. Ранее "Сегодня" писали подробней об истории и традициях Благовещения.

Приметы на 7 апреля

Под запретом на Благовещение – тяжелая работа, труд на земле и обрезание деревьев. В этот праздник не советуют давать в долг, чтобы не навлечь неудачи, отложить поездки, даже если они спланированы загодя.

Женщинам нельзя стричь и окрашивать волосы, шить, вязать, не стоит до вечера заниматься приготовлением еды.

Считается, что желание, загаданное в этот праздник, обязательно сбывается. Девушки могут попробовать предугадать судьбу по птицам. Так, если в этот день увидеть ласточку – это к успеху, голубя – к благодати, а ворону – к унынию.

Интересные и важные события в Украине и мире 7 апреля

1348 — чешский король и император Священной Римской империи Карл IV основал в Праге Карлов университет — первый в Центральной Европе.

1795 — во Франции принят закон, который ввел метрическую систему и определил единицы длины метр и массы — килограмм.

1827 — английский фармацевт Джон Уокер (John Walker) изобрел спички.

1927 — американский ученый Герберт Айвс продемонстрировал первый в мире видеотелефон (изображение принималось только одной стороной).

1948 — вступил в силу устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Кто родился 7 апреля

1859 — американский спортсмен, автор современных правил американского футбола Уолтер Кэмп.

1860 — американский предприниматель, изобретатель кукурузных хлопьев Уилл Келлогг.

1891 — датский плотник, который в 1932 году придумал игру "Лего", Олег Кристиансен.

1939 — американский кинорежиссер, обладатель двух "Оскаров" Фрэнсис Форд Коппола.

1954 — американский киноактер Джеки Чан (Чань Кунсун).

1959 — писатель Чингиз Абдуллаев.

1964 — австралийский актер новозеландского происхождения Рассел Кроу.

1975 — английская поп-певица Виктория Адамс-Бекхэм.

Ранее мы рассказывали об обрядах, приметах и поверьях праздника Благовещения 2019. Также "Сегодня" писали, что нельзя делать в праздник Благовещения 7 апреля.

Смотрите видео: как верующие восточного обряда отмечают Благовещение

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