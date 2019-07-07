7 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 7 июля в истории

7 июля отмечаем Ивана Купала Фото: Pixabay

Сегодня, 7 июля, 188-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 177 дней. Именинники – Антон (Антоний), Иван, Яков. В Украине отмечают Ивана Купала 2019. День независимости на Соломоновых островах, день Конституции на Каймановых островах.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 7 июля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 7 июля.

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7 июля: какой сегодня праздник, что можно делать

Ежегодно в первую субботу июля празднуется Международный день кооперативов, утвержденный под эгидой ООН. 7 июля Украина отмечает сразу два экологических праздника – День работника природно-заповедного дела и Международный день Днепра, выпадающий на первую июльскую субботу.

Православные верующие 7 июля отмечают великий праздник – Рождество Иоанна Предтечи, который предсказал приход Иисуса Христа, а затем крестил Его в водах Иордана. В народе 7 июля традиционно отмечают один из главных славянских праздников – Ивана Купала. В этот день люди купались в водоемах, собирали травы, плели венки, жгли ритуальные костры, гадали, искали клады.

Главная примета дня: кто найдет таинственный цветок папоротника, тот получит дар предвидения.

Что нельзя делать на Ивана Купала 7 июля:

Купаться в открытых водоемах. Считается, что в праздник Ивана Купала появляется всевозможная нечисть – русалки, лешие, домовые и им подобные существа, и затягивают в воду всех, кто посмеет туда зайти. По этой же причине считалось, что в Купальскую ночь нельзя спать.

Беременным, детям и пожилым людям нужно держаться подальше от воды. Опять-таки, считается, что появившаяся нечисть чувствует уязвымых людей, и высасывает из них силы и здоровье.

Продавать вещи, брать и давать в долг деньги, поднимать найденные деньги/материальные ценности с земли. На Ивана Купала лучше воздержаться от финансовых сделок, чтобы не привлечь бедность и убытки. Также не стоит брать кем-то забытые или потерянные деньги или вещи.

Злиться, жаловаться, быть в плохом настроении.

Приметы 7 июля

Трава очень сильно пахнет – скоро дождь начнется.

Утром выпадает большая роса на Ивана Купала – примета того, что будет хороший урожай огурцов.

Много звезд в ночь на Ивана Купала – будет много грибов.

Дождь во время сенокоса – сену плохо будет.

Если жито на Ивана Купала не заколосилось – это плохой знак.

7 июля: интересные и важные события в истории

1881 – впервые опубликована сказка Карло Коллоди "Пиноккио".

1891 – были запатентованы дорожные чеки, ставшие прообразом нынешних кредитных карт.

1923 – в Праге начал работу украинский пединститут им. Драгоманова.

1938 – состоялась первая в СССР телевизионная передача.

1941 – в ходе Второй мировой войны началась оборона Киева.

1990 – состоялось совместное выступление трех выдающихся теноров – Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррераса.

2009 – прошли похороны короля поп-музыки Майкла Джексона.

Кто родился 7 июля

1887 – Марк Шагал, известный художник, представитель авангарда XX века.

1939 – Елена Образцова, советская оперная певица.

1940 – Ринго Старр, английский музыкант, певец, ударник группы "The Beatles".

1943 – Тото Кутуньо, итальянский певец и композитор.

1962 – Жанна Агузарова, российская певица, экс-вокалистка группы "Браво".

Напомним, когда Ивана Купала 2019 отмечается в Украине: дата праздника. Кроме этого, мы писали, можно ли жениться в Петров пост 2019.

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