Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

7 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 7 июля в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:02
7 июля отмечаем Ивана Купала
7 июля отмечаем Ивана Купала
Фото: Pixabay

Сегодня, 7 июля, 188-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 177 дней. Именинники – Антон (Антоний), Иван, Яков. В Украине отмечают Ивана Купала 2019. День независимости на Соломоновых островах, день Конституции на Каймановых островах.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 7 июля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 7 июля.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

7 июля: какой сегодня праздник, что можно делать

Ежегодно в первую субботу июля празднуется Международный день кооперативов, утвержденный под эгидой ООН. 7 июля Украина отмечает сразу два экологических праздника – День работника природно-заповедного дела и Международный день Днепра, выпадающий на первую июльскую субботу.

Православные верующие 7 июля отмечают великий праздник – Рождество Иоанна Предтечи, который предсказал приход Иисуса Христа, а затем крестил Его в водах Иордана. В народе 7 июля традиционно отмечают один из главных славянских праздников – Ивана Купала. В этот день люди купались в водоемах, собирали травы, плели венки, жгли ритуальные костры, гадали, искали клады.

Главная примета дня: кто найдет таинственный цветок папоротника, тот получит дар предвидения.

Что нельзя делать на Ивана Купала 7 июля:

  • Купаться в открытых водоемах. Считается, что в праздник Ивана Купала появляется всевозможная нечисть – русалки, лешие, домовые и им подобные существа, и затягивают в воду всех, кто посмеет туда зайти. По этой же причине считалось, что в Купальскую ночь нельзя спать.
  • Беременным, детям и пожилым людям нужно держаться подальше от воды. Опять-таки, считается, что появившаяся нечисть чувствует уязвымых людей, и высасывает из них силы и здоровье.
  • Продавать вещи, брать и давать в долг деньги, поднимать найденные деньги/материальные ценности с земли. На Ивана Купала лучше воздержаться от финансовых сделок, чтобы не привлечь бедность и убытки. Также не стоит брать кем-то забытые или потерянные деньги или вещи.
  • Злиться, жаловаться, быть в плохом настроении.

Приметы 7 июля

  • Трава очень сильно пахнет – скоро дождь начнется. 
  • Утром выпадает большая роса на Ивана Купала – примета того, что будет хороший урожай огурцов.
  • Много звезд в ночь на Ивана Купала – будет много грибов. 
  • Дождь во время сенокоса – сену плохо будет. 
  • Если жито на Ивана Купала не заколосилось – это плохой знак.

7 июля: интересные и важные события в истории

1881 – впервые опубликована сказка Карло Коллоди "Пиноккио".

1891 – были запатентованы дорожные чеки, ставшие прообразом нынешних кредитных карт.

1923 – в Праге начал работу украинский пединститут им. Драгоманова.

1938 – состоялась первая в СССР телевизионная передача.

1941 – в ходе Второй мировой войны началась оборона Киева.

1990 – состоялось совместное выступление трех выдающихся теноров – Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррераса.

2009 – прошли похороны короля поп-музыки Майкла Джексона.

Кто родился 7 июля

1887 – Марк Шагал, известный художник, представитель авангарда XX века.

1939 – Елена Образцова, советская оперная певица.

1940 – Ринго Старр, английский музыкант, певец, ударник группы "The Beatles".

1943 – Тото Кутуньо, итальянский певец и композитор.

1962 – Жанна Агузарова, российская певица, экс-вокалистка группы "Браво".

Напомним, когда Ивана Купала 2019 отмечается в Украине: дата праздника. Кроме этого, мы писали, можно ли жениться в Петров пост 2019.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Гадания на Ивана Купала 2019: ТОП-5 самых популярных предсказаний Ивана Купала 2019: где запускать венки и прыгать через костер в Киеве Ивана Купала 2019: действенные обряды для незамужних девушек День Иоанна Крестителя: дата, история и традиции
видео праздник ивана купала приметы этот день в истории
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Что делать дачникам и садоводам, если жара затянется?
Что делать дачникам и садоводам, если жара затянется?
Формирование перца: 3 шага к большому урожаю (фото)
Формирование перца: 3 шага к большому урожаю (фото)
Беременна от Меладзе или Нагиева? Семенович сделала заявление
Беременна от Меладзе или Нагиева? Семенович сделала заявление
Побои мужа и страх перед забвением: что погубило Любовь Полищук
Побои мужа и страх перед забвением: что погубило Любовь Полищук

Популярные статьи

Вчера, 19:14Events

Дома и с подругами: ТОП-5 гаданий на Ивана Купала в домашних условиях

Вчера, 15:53Шоу-бизнес

Как проходят королевские крестины: интересные и неожиданные факты

Вчера, 14:55Fun

6 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 10:40Шоу-бизнес

Настоящий психоз: Регина Тодоренко показала истерику перед свадьбой

Вчера, 06:57Fun

Ивана Купала 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 6 июля: все знаки зодиака

5 июляEvents

Гороскоп на завтра по картам Таро для всех знаков зодиака

5 июляTravel

Куда поехать в июле 2019: необычные курорты в Европе

5 июляШоу-бизнес

Амстердам отказался принимать Евровидение 2020: известна причина

5 июляFun

Уловку видят только избранные: оптическая иллюзия поставила сеть в тупик

5 июляШоу-бизнес

Катя Осадчая купила машину за три миллиона гривен

5 июляШоу-бизнес

Мамина копия: Регина Тодоренко показала близкого человека

4 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

4 июляПсихология

Что означает день недели вашего рождения: особенности характера

4 июляFood

Как питаться при диабете: полезный рацион на каждый день

4 июляFun

Мужчина из-за врачебной ошибки "ожил" на собственных похоронах

Новости партнеров

Назван самый трудно диагностируемый вид рака
Назван самый трудно диагностируемый вид рака
Крестные родители: кому нельзя становиться крестными
Крестные родители: кому нельзя становиться крестными
Как Анжелика Варум выглядела на праздновании 50-летия
Как Анжелика Варум выглядела на праздновании 50-летия
Первые признаки деменции можно обнаружить с помощью теста
Первые признаки деменции можно обнаружить с помощью теста
Обманутая Светлана Лобода сделала важное заявление
Обманутая Светлана Лобода сделала важное заявление
Над бывшей девушкой Гуфа надругались в клубе
Над бывшей девушкой Гуфа надругались в клубе
Екатерина Климова впервые прокомментировала развод
Екатерина Климова впервые прокомментировала развод
15 самых нелепых нарядов за всю историю премии «Оскар»
15 самых нелепых нарядов за всю историю премии «Оскар»
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь