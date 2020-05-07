7 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 7 мая в истории
Какой сегодня праздник, 7 мая? День радио – в России, Беларуси и Армении, День Весак – праздник буддистов, День весны – в Шотландии. В православном календаре – день памяти мученика Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов, а также чествование "Молченской" иконы Божией Матери. Именины празднуют: Алексей, Валентин, Елизавета, Иван, Станислав.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 7 мая 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 7 мая.
- День радио . Профессиональный праздник работников различных отраслей связи, радиолюбителей и радиожурналистов отмечается в России, Беларуси, Армении.
- День Весак (Vesak Day). Священный праздник буддистов, признанный ООН. Он приходится на майское полнолуние. Считается, что в этот день в 623 году до н.э. родился Будда. В этот же день он достиг просветления, и в этот же день покинул мир на 80-м году жизни.
- День защитника Отечества. Государственный праздник Казахстана, посвященный созданию национальных Вооруженных сил.
- День весны. Празднуется в Шотландии.
7 мая православная церковь отмечает день памяти мученика Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов, преподобных Саввы Печерского и Алексия, затворника Печерского, в Ближних пещерах. Также чтится память Евсевия, Неона, Леонтия, Лонгина и иных Никомидийских мучеников. А еще празднуется "Молченская" икона Божией Матери.
В народе 7 мая отмечался Евсеев день в честь святого Евсевия – одного из Никомедийских мучеников. В это время крестьяне начинали полевые работы и сеяли овес.
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Приметы на 7 мая
- На Евсея всех гнет к земле.
- Чтобы не пристала маета, нужно помолиться и святой водой умыться.
- На Евсея пора овес посеять.
- Если на Евсея летают комары – к хорошему урожаю.
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- 1895 – русский физик Александр Попов продемонстрировал прототип радио.
- 1920 – Войско Польское и армия УНР заняли Киев.
- 1945 – был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии.
- 1995 – в Украине выпущена монета номиналом 200 тысяч карбованцев.
- 1997 – на Каннском кинофестивале состоялась премьера фильма Люка Бессона "Пятый элемент".
- 1999 – Папа Римский посетил православную страну (Румынию) впервые с момента раскола христианской церкви 1054 года.
- 1774 – Фрэнсис Бофорт, английский моряк, создатель 12-балльной шкалы силы ветра.
- 1833 – Иоганнес Брамс, немецкий композитор, пианист.
- 1840 – Петр Чайковский, русский композитор.
- 1861 – Рабиндранат Тагор, индийский писатель, философ.
- 1909 – Эдвин Лэнд, изобретатель фотокамеры "Polaroid".
- 1946 – Владимир Бортко, советский кинорежиссер, сценарист (фильмы "Собачье сердце", "Мастер и Маргарита", "Тарас Бульба").
Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2020 года в Украине.
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