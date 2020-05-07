7 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 7 мая в истории

Какой сегодня праздник, 7 мая? День радио – в России, Беларуси и Армении, День Весак – праздник буддистов, День весны – в Шотландии. В православном календаре – день памяти мученика Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов, а также чествование "Молченской" иконы Божией Матери. Именины празднуют: Алексей, Валентин, Елизавета, Иван, Станислав.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 7 мая 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 7 мая.

7 мая: какой сегодня праздник Фото: Pexels

День радио . Профессиональный праздник работников различных отраслей связи, радиолюбителей и радиожурналистов отмечается в России, Беларуси, Армении.

День Весак (Vesak Day). Священный праздник буддистов, признанный ООН. Он приходится на майское полнолуние. Считается, что в этот день в 623 году до н.э. родился Будда. В этот же день он достиг просветления, и в этот же день покинул мир на 80-м году жизни.

День защитника Отечества. Государственный праздник Казахстана, посвященный созданию национальных Вооруженных сил.

День весны. Празднуется в Шотландии.

Какой сегодня праздник

7 мая православная церковь отмечает день памяти мученика Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов, преподобных Саввы Печерского и Алексия, затворника Печерского, в Ближних пещерах. Также чтится память Евсевия, Неона, Леонтия, Лонгина и иных Никомидийских мучеников. А еще празднуется "Молченская" икона Божией Матери.

В народе 7 мая отмечался Евсеев день в честь святого Евсевия – одного из Никомедийских мучеников. В это время крестьяне начинали полевые работы и сеяли овес.

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Приметы на 7 мая

На Евсея всех гнет к земле.

Чтобы не пристала маета, нужно помолиться и святой водой умыться.

На Евсея пора овес посеять.

Если на Евсея летают комары – к хорошему урожаю.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1895 – русский физик Александр Попов продемонстрировал прототип радио.

1920 – Войско Польское и армия УНР заняли Киев.

1945 – был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии.

1995 – в Украине выпущена монета номиналом 200 тысяч карбованцев.

1997 – на Каннском кинофестивале состоялась премьера фильма Люка Бессона "Пятый элемент".

1999 – Папа Римский посетил православную страну (Румынию) впервые с момента раскола христианской церкви 1054 года.

Кто родился 7 мая

1774 – Фрэнсис Бофорт, английский моряк, создатель 12-балльной шкалы силы ветра.

1833 – Иоганнес Брамс, немецкий композитор, пианист.

1840 – Петр Чайковский, русский композитор.

1861 – Рабиндранат Тагор, индийский писатель, философ.

1909 – Эдвин Лэнд, изобретатель фотокамеры "Polaroid".

1946 – Владимир Бортко, советский кинорежиссер, сценарист (фильмы "Собачье сердце", "Мастер и Маргарита", "Тарас Бульба").

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2020 года в Украине.

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