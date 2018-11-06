7 ноября: какой сегодня праздник, приметы, что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 7 ноября в истории

Какой праздник 7 ноября. Фото: pixabay

7 ноября - 311-й день года по григорианскому календарю. До конца года осталось еще 54 дня. Именины - Анастасий, Валериан, Валерий, Маркиан, Мартирий, Савин, Тавифа, Хрисанф (Хрисанфий).

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 7 ноября 2018 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 7 ноября.

Какой православный праздник 7 ноября – что нельзя делать

7 ноября в церкви почитают память монаха Печерского монастыря Мартирия. За высокую душевную чистоту и соблюдение строгого поста был поставлен в диаконы, имел дар творить чудеса. Его святое имя упоминается в 7-й песни канона преподобным Дальних пещер. В народе говорили, что 7 ноября плачет даже природа – дождиком или снегом. Полагалось вспомнить всех сирых да убогих, несчастных да обиженных, пожалеть их.

Народные приметы на 7 ноября

В дедовские плачи и дождь плачет.

Звезды светили тусклым светом – день будет ненастный.

Обязательно 7 ноября пойдет дождь или снег.

Нельзя есть хлеб – примета, что год хлебным не будет.

Если встать рано утром, зажечь церковную свечку и попросить умерших родственников помочь советом, то решение проблемы придет уже на следующий день.

Женщинам запрещено плакать в подушку, поскольку перо все слезы помнит, а значит, неприятности сохранятся на длительный срок. Тем более если другой человек ляжет на эту подушку, то все беды перейдут к нему.

Если после поминок остается еда, ее следует обязательно раздать нищим и попросить их помолиться за умерших.

Интересные и важные события в Украине и мире 7 ноября

В 1917 – в России произошла Октябрьская революция.

1972 – президентские выборы в США. Победу одержал кандидат от Республиканской партии – действующий на тот момент президент Ричард Никсон.

1987 – Жасминовая революция в Тунисе. Бен Али становится президентом.

1990 – слесарь Александр Шмонов стрелял в Михаила Горбачёва на праздничной демонстрации.

Кто родился 7 ноября

В 1706 году родился Карло Чечере, итальянский композитор.

1867 – Мария Склодовская-Кюри, французский физик и химик, дважды лауреат Нобелевской премии.

1888 – Нестор Махно, украинский анархо-коммунист.

1903 – Ари Баррозу, бразильский композитор, пианист.

1913 – Альбер Камю, французский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе.

1967 – Дэвид Гетта, известный французский диджей.

Напомним, в октябре 2018 года 24 числа наступило полнолуние. Сегодня.Lifestyle рассказывал, как повлияет полнолуние на нашу жизнь.