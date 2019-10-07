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7 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 7 октября в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 04:58
7 октября отмечаем день Феклы Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery
7 октября отмечаем день Феклы
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

7 октября – 280-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 85 дней. Именинники – Владислав, Фекла. Всемирный день архитектуры (World Architecture Day), Международный день врача (International Doctor’s Day), в Намибии – День доброй воли.

Ежегодно в первый понедельник октября отмечается установленный ООН праздник – Всемирный день Хабитат (World Habitat Day). Одним из близких по смыслу переводов на русский может быть – Всемирный день жилища (места жительства).

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 7 октября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 7 октября.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

Какой сегодня праздник 7 октября и что нельзя делать

По народному календарю сегодня – Феклы. В это время уже топили дома и разводили огонь в сарае, чтобы сушить снопы. Обычно эту работу поручали самому старшему мужчине в семье. Также на Феклу пекли хлеб из первого обмолоченного снопа. Его нужно было разделить между всеми членами семьи.

На Феклу в последний раз отправлялись на сбор белых грибов, но перед этим обязательно крестились, потому что боялись нечистой силы, которая становится агрессивной по мере приближения зимы.

В народе 7 октября пытались давать обещания и планировать свадебные торжества, ибо то, что "завязывали" на Феклу, нарушить было невозможно.

Приметы на 7 октября

  • Яркое солнце на Феклу обещает резкое изменение погоды.
  • Гром гремит 7 октября – зима будет теплой.
  • Зима будет теплой, если на дубе много желудей.

7 октября: важные и самые интересные события в Украине и мире

  • 1799 – фрегат La Lutine с грузом золота затонул у берегов Голландии.
  • 1806 – первую копировальную бумагу запатентовали в Англии.
  • 1903 – в провинции Онтарио (Канада) открыты залежи серебра.
  • 1913 – завод Генри Форда в Детройте стал первым автоматизированным производством автомобилей.
  • 1916 – Адольф Гитлер на фронте был ранен в ногу.
  • 1919 – основана самая старая авиационная компания – Королевские нидерландские авиалинии.
  • 1920 – в Оксфордский университет принято на обучение первые 100 женщин.
  • 1943 – Остап Вишня освобожден из советского лагеря.
  • 1958 – спутник СССР сделал первые снимки обратной стороны Луны.
  • 1982 – в Нью-Йорке состоялась премьера мюзикла Эндрю Уэббера и Тима Райса "Коты", который к закрытию в сентябре 2000 года был сыгран на Бродвее 7486 раз.
  • 1992 – Нацсовет Азербайджана проголосовал против вступления страны в СНГ.

Кто родился 7 октября

  • 1885 – физик, Нобелевский лауреат Нильс Бор. Бору принадлежит авторство квантовой теории строения атома.
  • 1887 – известный львовский архитектор Евгений Червинский.
  • 1900 – руководитель карательных органов Третьего Рейха Генрих Гиммлер.
  • 1909 – известный украино-американский пианист Александр Черкасский.
  • 1934 – русская поэтесса Новелла Матвеева.
  • 1964 – американская певица Сэм Браун.
  • 1967 – американская певица Тони Брэкстон.
  • 1973 – бразильский футболист Нельсон де Жезус Сильва.
  • 1982 – российская певица Анастасия Стоцкая.

Ранее мы рассказывали о выходных днях и праздниках в октябре 2019 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" опубликовали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака, а также писали о благоприятных лунных днях в октябре 2019 года.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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Источник: Сегодня
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