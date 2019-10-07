7 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 7 октября в истории

7 октября отмечаем день Феклы Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

7 октября – 280-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 85 дней. Именинники – Владислав, Фекла. Всемирный день архитектуры (World Architecture Day), Международный день врача (International Doctor’s Day), в Намибии – День доброй воли.

Ежегодно в первый понедельник октября отмечается установленный ООН праздник – Всемирный день Хабитат (World Habitat Day). Одним из близких по смыслу переводов на русский может быть – Всемирный день жилища (места жительства).

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 7 октября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 7 октября.

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Какой сегодня праздник 7 октября и что нельзя делать

По народному календарю сегодня – Феклы. В это время уже топили дома и разводили огонь в сарае, чтобы сушить снопы. Обычно эту работу поручали самому старшему мужчине в семье. Также на Феклу пекли хлеб из первого обмолоченного снопа. Его нужно было разделить между всеми членами семьи.

На Феклу в последний раз отправлялись на сбор белых грибов, но перед этим обязательно крестились, потому что боялись нечистой силы, которая становится агрессивной по мере приближения зимы.

В народе 7 октября пытались давать обещания и планировать свадебные торжества, ибо то, что "завязывали" на Феклу, нарушить было невозможно.

Приметы на 7 октября

Яркое солнце на Феклу обещает резкое изменение погоды.

Гром гремит 7 октября – зима будет теплой.

Зима будет теплой, если на дубе много желудей.

7 октября: важные и самые интересные события в Украине и мире

1799 – фрегат La Lutine с грузом золота затонул у берегов Голландии.

1806 – первую копировальную бумагу запатентовали в Англии.

1903 – в провинции Онтарио (Канада) открыты залежи серебра.

1913 – завод Генри Форда в Детройте стал первым автоматизированным производством автомобилей.

1916 – Адольф Гитлер на фронте был ранен в ногу.

1919 – основана самая старая авиационная компания – Королевские нидерландские авиалинии.

1920 – в Оксфордский университет принято на обучение первые 100 женщин.

1943 – Остап Вишня освобожден из советского лагеря.

1958 – спутник СССР сделал первые снимки обратной стороны Луны.

1982 – в Нью-Йорке состоялась премьера мюзикла Эндрю Уэббера и Тима Райса "Коты", который к закрытию в сентябре 2000 года был сыгран на Бродвее 7486 раз.

1992 – Нацсовет Азербайджана проголосовал против вступления страны в СНГ.

Кто родился 7 октября

1885 – физик, Нобелевский лауреат Нильс Бор. Бору принадлежит авторство квантовой теории строения атома.

1887 – известный львовский архитектор Евгений Червинский.

1900 – руководитель карательных органов Третьего Рейха Генрих Гиммлер.

1909 – известный украино-американский пианист Александр Черкасский.

1934 – русская поэтесса Новелла Матвеева.

1964 – американская певица Сэм Браун.

1967 – американская певица Тони Брэкстон.

1973 – бразильский футболист Нельсон де Жезус Сильва.

1982 – российская певица Анастасия Стоцкая.

Ранее мы рассказывали о выходных днях и праздниках в октябре 2019 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" опубликовали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака, а также писали о благоприятных лунных днях в октябре 2019 года.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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