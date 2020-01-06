7 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 7 января в истории
7 января 2020 года православные христиане отмечают Рождество Христово 2020. Именины в этот день празднуют Леонид и Мария. "Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 7 января 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 7 января.
Смотрите видео: как на праздники работают аферисты-ловеласы
7 января – Рождество Христово 2020 у православных христиан. Это одно из крупнейших торжеств, которое отмечается всеми христианскими церквями (католическими, православными и протестантскими), а также рядом государств и организаций мира.
В этот день принято ходить в гости и принимать у себя гостей, угощая всякими вкусностями. Человек, родившийся в Рождество, будет счастливым. В качестве талисмана рекомендуют носить яшму.
- Если на Рождество вы потеряете какую-то вещь, то вас могут ждать убытки в течение года.
- На небе много звезд – год будет богатым.
- Если найдете вещь – ждите финансового вознаграждения.
- На Рождество идет снег – год будет удачным и насыщенным.
- Если за рождественским столом вы случайно разлили чай или кофе (спиртное сюда не учитывается), то в скором времени ожидайте приятных новостей и большой успех в ваших начинаниях.
- Первой войдет в дом женщина – к несчастью, мужчина – к радости.
Что нельзя делать 7 января
- Нельзя убирать и заниматься домашними делами.
- В этот святой день ни в коем случае не разрешается ругаться и кричать.
- Нельзя в Рождество переезжать в другой дом.
- 1610 – открытие четырех крупнейших спутников Юпитера Галилео Галилеем.
- 1785 – француз Жан-Пьер Франсуа Бланшар вместе с американцем Джоном Джеффрисом впервые пересекли Ла-Манш на воздушном шаре.
- 1839 – физик Франсуа Араго на заседании Парижской академии наук впервые сообщил об изобретении Дагером и Ньепсом дагеротипии. С 1935 года по решению IX Международного конгресса научной и прикладной фотографии эта дата считается днем изобретения фотографии.
- 1928 – первый полет самолета У-2 ("кукурузник").
- 2015 – в Париже произошел теракт в редакции Charlie Hebdo.
- 1794 – Эйльхард Мичерлих, немецкий химик, открывший явления изоморфизма и диморфизма.
- 1827 – Сэндфорд Флеминг, канадский инженер-железнодорожник, дизайнер почтовых марок, инициатор введения часовых поясов.
- 1909 – Самвел Кочарянц, советский ученый-конструктор, разработчик атомных и термоядерных боеприпасов, дважды Герой Социалистического Труда.
- 1921 – Евгений Бабич, советский хоккеист, олимпийский чемпион (1956), чемпион мира.
- 1941 – Джон Эрнст Уокер, английский химик, лауреат Нобелевской премии (1997).
- 1988 – Роберт Шиэн, ирландский актер, наиболее известный ролью Нейтана в сериале "Отбросы".
- 1991 – Эден Азар, бельгийский футболист, полузащитник "Челси" и сборной Бельгии.
Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.
Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.