7 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 7 января в истории

6 января – Рождество Христово 2020 Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

7 января 2020 года православные христиане отмечают Рождество Христово 2020. Именины в этот день празднуют Леонид и Мария. "Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 7 января 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 7 января.

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Какой праздник 7 января

7 января – Рождество Христово 2020 у православных христиан. Это одно из крупнейших торжеств, которое отмечается всеми христианскими церквями (католическими, православными и протестантскими), а также рядом государств и организаций мира.

В этот день принято ходить в гости и принимать у себя гостей, угощая всякими вкусностями. Человек, родившийся в Рождество, будет счастливым. В качестве талисмана рекомендуют носить яшму.

Приметы на 7 января

Если на Рождество вы потеряете какую-то вещь, то вас могут ждать убытки в течение года.

На небе много звезд – год будет богатым.

Если найдете вещь – ждите финансового вознаграждения.

На Рождество идет снег – год будет удачным и насыщенным.

Если за рождественским столом вы случайно разлили чай или кофе (спиртное сюда не учитывается), то в скором времени ожидайте приятных новостей и большой успех в ваших начинаниях.

Первой войдет в дом женщина – к несчастью, мужчина – к радости.

Что нельзя делать 7 января

Нельзя убирать и заниматься домашними делами.

В этот святой день ни в коем случае не разрешается ругаться и кричать.

Нельзя в Рождество переезжать в другой дом.

Интересные и важные события в Украине и мире

1610 – открытие четырех крупнейших спутников Юпитера Галилео Галилеем.

1785 – француз Жан-Пьер Франсуа Бланшар вместе с американцем Джоном Джеффрисом впервые пересекли Ла-Манш на воздушном шаре.

1839 – физик Франсуа Араго на заседании Парижской академии наук впервые сообщил об изобретении Дагером и Ньепсом дагеротипии. С 1935 года по решению IX Международного конгресса научной и прикладной фотографии эта дата считается днем изобретения фотографии.

1928 – первый полет самолета У-2 ("кукурузник").

2015 – в Париже произошел теракт в редакции Charlie Hebdo.

Кто родился 7 января

1794 – Эйльхард Мичерлих, немецкий химик, открывший явления изоморфизма и диморфизма.

1827 – Сэндфорд Флеминг, канадский инженер-железнодорожник, дизайнер почтовых марок, инициатор введения часовых поясов.

1909 – Самвел Кочарянц, советский ученый-конструктор, разработчик атомных и термоядерных боеприпасов, дважды Герой Социалистического Труда.

1921 – Евгений Бабич, советский хоккеист, олимпийский чемпион (1956), чемпион мира.

1941 – Джон Эрнст Уокер, английский химик, лауреат Нобелевской премии (1997).

1988 – Роберт Шиэн, ирландский актер, наиболее известный ролью Нейтана в сериале "Отбросы".

1991 – Эден Азар, бельгийский футболист, полузащитник "Челси" и сборной Бельгии.

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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