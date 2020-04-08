8 апреля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 8 апреля в истории

Какой сегодня, 8 апреля 2020 года, праздник? Международный день ромов. День Гавриила Благовеста у православных христиан. Именины в этот день празднуют Алла, Анна, Василий, Гавриил, Лариса и Марк.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 8 апреля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 8 апреля.

Международный день ромов (International Roma Day) ежегодно отмечается 8 апреля представителями этой нации по всему миру. Праздник был учрежден на первом Всемирном конгрессе ромов, состоявшемся в Лондоне 8 апреля 1971 года.

Какой сегодня праздник 8 апреля: что нельзя делать

В народном календаре 8 апреля – день Гавриила-благовеста. Считалось, что все, что создано в этот день, будет некрасивым. Поэтому 8 апреля люди пытались ничего не делать.

8 апреля – день Гавриила-благовеста Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

Также в древности Гавриилу молились для избавления от лихорадки.

На Гавриила начинали высаживать рассаду помидор, готовили семена овощных культур для посадки.

Приметы на 8 апреля

Если черемуха зацвела – можно картофель высаживать.

Какой будет погода 8 апреля, таким, по приметам, и будет 8 октября.

Снег на крышах лежит – еще 30 дней он не растает.

Смотрите видео о выходных 2020 года в Украине:

Заморозки в этот день – примета того, что весна будет холодной, а лето придет еще нескоро.

Зацвела верба – можно выставлять пчел на пасеке.

Интересные и важные события в Украине и мире

1722 – по приказу Петра I в Петербурге начинаются систематические наблюдения за погодой.

1766 – в США запатентована пожарная лестница.

1783 – был издан манифест Екатерины II о присоединении Крыма к России.

1820 – греческий крестьянин Эргос Кедротас с острова Милос обнаружил на своей земле античную статую, которая сегодня украшает Лувр и известная всему миру как Венера Милосская.

1853 – открывается первый официально зарегистрированный шахматный клуб.

1930 – на экраны СССР вышел фильм Александра Довженко "Земля".

1971 – близ Лондона состоялся первый Всемирный конгресс ромов.

1947 – фиксируется наибольшее пятно на Солнце.

1986 – советский лидер Михаил Горбачев во время посещения Тольятти впервые употребил слово "перестройка".

Кто родился 8 апреля

1870 – Александр Безредка, французский микробиолог и иммунолог.

1882 – Дмитрий Дорошенко, украинский политический деятель, историк, публицист, литературовед, библиограф.

1892 – Мэри Пикфорд, американская киноактриса. Легенда немого кино.

1904 – Джон Ричард Хикс, английский экономист, лауреат Нобелевской премии (1972).

1911 – Мелвин Кальвин, американский биохимик, лауреат Нобелевской премии 1961 года в области химии за исследование фотосинтеза.

1928 – братья Альгимантас Насвитис и Витаутас Насвитис, литовские архитекторы.

1947 – Стив Хау, гитарист группы Yes.

1972 – Пол Грэй, гитарист группы Slipknot.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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