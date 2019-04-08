8 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

Узнайте о принципиальных праздниках и событиях 8 апреля в истории

8 апреля украинцы отмечают день Гавриила и Василия Фото: Pixabay

8 апреля – 98-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 267 дней. Именинники – Алла, Анна (Анна), Василий, Гавриил, Лариса. 8 апреля отмечают День рождения Будды и Международный день ромов.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 8 апреля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 8 апреля.

Какой праздник отмечают 8 апреля

8 апреля украинцы отмечают день Гавриила и Василия. Архангел Гавриил считался особо приближенным к Богу. Его очень почитают в христианстве, исламе, иудаизме. Народ дал ему имя Благовест, узнав о том, что именно Архангел Гавриил возвестил о рождении Иисуса Марией. Как ни парадоксально, но у древних славян прочно закрепилось мнение о том, что все то, что родилось в этот день, будет уродливым. Говорили: "Что родилось в день Гавриила – ужасно и некрасиво". Поэтому, 8 апреля старались даже не прясть, иначе получались некрасивые вещи, которые никто не хотел носить и покупать. Считали даже, что человек, родившийся в этот день, будет обладать физическим изъяном. Кстати, аналогичное поверье существовало на Рождество. Над такими людьми часто насмехались и говорили, что из них ничего путного не выйдет.

Приметы на 8 апреля

Если черемуха зацвела – можно картофель высаживать.

Какой будет погода 8 апреля, таким, по приметам, и будет 8 октября.

Снег на крышах лежит – еще 30 дней он не растает.

Светлый восход солнца в День Архангела Гавриила – можно убирать сани, поскольку снега уже не будет.

Заморозки в этот день – примета того, что весна будет холодной, а лето придет еще нескоро. Зацвела верба – можно выставлять пчел на пасеке.

Интересные и важные события в Украине и мире 8 апреля

1722 – по приказу Петра I в Петербурге начинаются систематические наблюдения за погодой.

1766 – в США запатентована пожарная лестница.

1783 – был издан манифест Екатерины II о присоединении Крыма к России.

1820 – греческий крестьянин Эргос Кедротас с острова Милос обнаружил на своей земле античную статую, которая сегодня украшает Лувр и известная всему миру как Венера Милосская.

1853 – открывается первый официально зарегистрированный шахматный клуб.

1930 – на экраны СССР вышел фильм Александра Довженко "Земля".

1971 – близ Лондона состоялся первый Всемирный конгресс ромов.

1947 – фиксируется наибольшее пятно на Солнце.

1986 – советский лидер Михаил Горбачев во время посещения Тольятти впервые употребил слово "перестройка".

Кто родился 8 апреля

1882 – Дмитрий Дорошенко, украинский политический деятель, историк, публицист, литературовед, библиограф.

1938 – Кофи Аннан, Генеральный секретарь ООН.

1955 – Александр Чивадзе, грузинский футболист.

1975 – родилась Оксана Казакова, российская фигуристка (парное катание), олимпийская чемпионка, чемпионка Европы 1996 года с Артуром Дмитриевым.

Напомним, церковные праздники и посты в апреле 2019 года. Кроме этого, мы писали, когда в Украине отмечают Пасху-2019.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram