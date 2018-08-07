8 августа: какой сегодня праздник, чей день ангела и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 8 августа в истории
Сегодня 220-й день года по григорианскому календарю – до окончания года осталось 145 дней. Именинники – Параскева (Прасковья). Международный день альпинизма, в Украине отмечают День войск связи и День Воздушных сил ВСУ, в Бутане празднуют День независимости, а в Ираке – День мира.
Международный день альпинизма
Появлением этого праздника мы обязаны двум смельчакам-швейцарцам – врачу Мишелю-Габриэлю Паккарда и горному проводнику Жаку Бальма. 8 августа 1786 года они первыми из всех альпинистов достигли высшей точки Альп – вершины Монблан, высота которой составляет 4810 метров над уровнем моря.
Всемирный день кошек
Всемирный день кошек (World Cat Day) отмечается ежегодно 8 августа по инициативе Международного фонда по защите животных Animal Welfare.
День войск связи Украины
День войск связи ежегодно отмечается на Украине 8 августа согласно Указу Президента № 154/2000 от 1 февраля 2000 года.
Народные приметы на 8 августа
- Мухи 8 августа кусаются и становятся назойливымы – нужно ждать дождя.
- Лягушки прыгают около водоемов по берегу – примета к тому, что скоро дождь пойдет.
Важные и интересные события 8 августа в истории
В 1786 году Мишель Паккар первым покорил высочайшую вершину Европы – Монблан (4807 м). Его напарником по экспедиции был Бальма.
1815 год – Наполеон Бонапарт отправился в ссылку на остров Святой Елены, чтобы провести там остаток своей жизни.
1899 год – в штате Миннесота (США) А. Маршалл запатентовал холодильник.
1900-й – в Бруклине (штат Массачусетс, США) на площадке Лонгвудського крикетного клуба начался первый матч за Кубок Международной федерации лаун-тенниса.
8 августа 1941 года части 6-й немецкой армии захватили населенные пункты Пирогово, Мышеловка, Китаево под Киевом, ворвались в Голосеевский лес и вошли в пригороды Киева – Демеевку.
В 1969 году впервые (и последний) Кубок СССР по футболу выиграла команда не высшей лиги – львовские "Карпаты" (победа в финале над ростовским СКА – 2: 1).
В 2008 году председатель госсовета КНР Ху Цзиньтао объявил открытыми XXIX Олимпийские игры в Пекине.
Кто родился 8 августа
В 1834 году – Юрий Федькович, украинский писатель и поэт, общественный деятель, переводчик.
В 1947 году – Кен Драйден, канадский хоккеист, вратарь.
1948 году – Светлана Савицкая, советская и российская летчица-космонавт.
1951 год – родилась Станислав Садальский, российский и советский актер театра и кино ("Место встречи изменить нельзя", "О бедном гусаре замолвите слово"), журналист.
1981 год – Роджер Федерер, швейцарский теннисист.
Напомним, праздник Бориса и Глеба: что ни в коем случае нельзя делать и приметы дня. Кроме этого, мы отмечали праздник Петра и Павла 2018: что ни в коем случае нельзя делать.