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8 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 8 августа в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:03
8 августа отмечаем день Ермолая
8 августа отмечаем день Ермолая
Фото: Pixabay

Сегодня, 8 августа, 220-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 145 дней. Именинники – Параскева (Прасковья). Международный день альпинизма и Международный день офтальмологии. В Украина, начиная с 2000 года, празднует День войск связи, в Бутане – День независимости, а в Ираке – День мира. Также ежегодно 8 августа по инициативе Международного фонда по защите животных Animal Welfare отмечают Всемирный день кошек (World Cat Day).

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 8 августа 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 8 августа.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

8 августа: какой сегодня праздник и что нельзя делать

В православной церкви 8 августа почитают память святого Ермолая, известного как один из мучеников вместе с Ермократом и Ермиппом. Крестьяне 8 августа начинали ранний сбор яблок, но есть их еще нельзя, поскольку принято было дожидаться Яблочного Спаса. Кроме того, к 8 августа поспевал ранний картофель, из которого готовили оладьи, котлеты, винегрет, окрошку – эти блюда часто украшали крестьянский стол в жаркий день. 

Знахари отправлялись собирать целебные травы, поскольку, в соответствии с приметами, считается, что именно сейчас, после утренней росы, они будут обладать полезными свойствами. 

Приметы на 8 августа

Мухи 8 августа кусаются и становятся назойливымы – нужно ждать дождя.
Лягушки прыгают около водоемов по берегу – примета к тому, что скоро дождь пойдет.

8 августа: важные и интересные события в истории

1786 – Мишель Паккар первым покорил высочайшую вершину Европы – Монблан (4807 м). Его напарником по экспедиции был Жак Бальма.

1815 – Наполеон Бонапарт отправился в ссылку на остров Святой Елены, чтобы провести там остаток своей жизни.

1899 – в штате Миннесота (США) А. Маршалл запатентовал холодильник.

1900 – в Бруклине (штат Массачусетс, США) на площадке Лонгвудського крикетного клуба начался первый матч за Кубок Международной федерации лаун-тенниса.

1941 – части 6-й немецкой армии захватили населенные пункты Пирогово, Мышеловка, Китаево под Киевом, ворвались в Голосеевский лес и вошли в пригороды Киева – Демеевку.

1969 – впервые Кубок СССР по футболу выиграла команда не высшей лиги – львовские "Карпаты" (победа в финале над ростовским СКА – 2:1).

2008 – председатель госсовета КНР Ху Цзиньтао объявил открытыми XXIX Олимпийские игры в Пекине.

Кто родился 8 августа

1834 – Юрий Федькович, украинский писатель и поэт, общественный деятель, переводчик.

1947 – Кен Драйден, канадский хоккеист, вратарь.

1948 – Светлана Савицкая, советская и российская летчица-космонавт.

1951 – родился Станислав Садальский, российский и советский актер театра и кино ("Место встречи изменить нельзя", "О бедном гусаре замолвите слово"), журналист.

1981 – Роджер Федерер, швейцарский теннисист.

Напомним, ранее мы писали о выходных днях и праздниках в августе 2019 года в Украине. Кроме того, "Сегодня" рассказывали, когда будут Спасы в 2019 году: точные даты любимых летних праздников.

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Источник: Сегодня
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