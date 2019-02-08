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8 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

8 февраля почитают память Святого Федора

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:01
Сегодня - 8 февраля Фото: pixabay
Сегодня - 8 февраля
Фото: pixabay

Сегодня 39-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 326 дней. Именинники – Ананий, Аркадий, Давид, Иван, Иосиф (Осип), Ксенофонт, Мария, Петр, Семен (Симеон), Федор. В Ираке отмечают День революции, в Словении – День культуры, а в Конго – День молодежи.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 8 февраля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 8 февраля.

8 февраля: какой сегодня праздник

8 февраля считается очень таинственной датой в народном календаре. Говорили, что в этот день умершие родственники тоскуют по своим близким, оставшимся в мире живых. И считалось, что именно сейчас они посещают свои дома, если люди забыли о них, не приходят на кладбище, не поминают молитвой. Поэтому, специально 8 февраля проводились различные обряды, которые были призваны успокоить души умерших, удержать их в загробном мире.

Также, согласно православному молитвослову, 8 февраля почитали память Святого Федора Студита – греческого общественного деятеля и монаха, которого впоследствии церковнослужители причислили к лику святых.

Народные приметы на 8 февраля

  • Безветренный и ясный день – весна будет теплой и наступит рано.
  • Чтобы покойники не беспокоили, то у входной двери именно 8 февраля нужно повесить пучок рябины или крапивы. Считали, что эти растения отпугивают злых духов.
  • Гадали 8 февраля на погоду. Рассыпали горстку гороха на блюдце и слушали: если он звонко ударился о блюдце, то скоро наступят морозы. Если звук глухой, то, по примете, можно ожидать снегопада.

События в Украине и мире 8 февраля

1837 – состоялась дуэль Александра Пушкина с Жоржем Дантесом на Черной речке в Петербурге.

1879 – инженер Сэндфорд Флеминг впервые предложил распределить земной шар на 24 часовых пояса.

1919 – в Чикаго, штат Иллинойс (США), доктор Джеймс Херик впервые в мире опубликовал кардиограмму сердечной недостаточности.

1928 – состоялась первая передача телесигнала через океан – из Лондона в Нью-Йорке.

1931 – состоялось торжественное открытие новой столицы Индии – Нью-Дели.

Кто родился 8 февраля

1828 – Жюль Верн, французский писатель, "отец научной фантастики" ( "Вокруг света за 80 дней", "Таинственный остров", "Дети капитана Гранта").

1834 – родился Дмитрий Менделеев, русский химик, автор периодической таблицы химических элементов (1869 год).

1928 – Вячеслав Тихонов, российский актер ("Война и мир", "Доживем до понедельника", "Семнадцать мгновений весны", "Белый Бим Черное ухо").

1949 – родилась Ирина Муравьева, российская киноактриса ("Чисто английское убийство", "Москва слезам не верит", "Карнавал", "Любовь зла").

Напомним, ранее мы писали про обрезание Господне: история праздника, традиции, что нельзя делать в этот день. Кроме этого, сайт Сегодня.Lifestyle рассказал историю праздника Крещение.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

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Источник: Сегодня
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