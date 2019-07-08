8 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 8 июля в истории

Сегодня отмечается день Петра и Февронии Фото: Pixabay

Сегодня, 8 июля, 190-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 175 дней. Именинники – Давид, Иван, Тихон. Ежегодно 8 июля, начиная с 2012 года, в Украине отмечают День семьи. В Аргентине и Южном Судане празднуют День независимости, а в Панаме отмечают День жертв.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 8 июля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 8 июля.

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8 июля: какой сегодня праздник, что можно делать

Сегодня отмечается день Петра и Февронии. От 8 июля люди начинали отсчет до осени – еще 40 дней быть тепло, а потом наступали холода. На Петра и Февронию традиционно наши предки праздновали День влюбленных. Кстати, обычай отмечать этот праздник именно 8 июля сохранился в некоторых деревнях и до сегодня.

Влюбленным 8 июля нельзя ссориться, ругаться, обманывать друг друга, так как в этом случае их союз распадется. А вот если день провести в мире, любви и гармонии, то так останется и в дальнейшем, а любовь будет счастливой и крепкой. Сегодня все влюбленные должны праздновать свою любовь, и не важно, в браке вы или нет.

Приметы на 8 июля

Если 8 июля вся семья дружно работать в поле – обязательно будет достаток.

Засуха на Петра и Февронию – не будет урожая грибов.

Если мыши начали 8 июля есть сено – покос будет плохим.

8 июля: интересные и важные события в истории

1497 – началась первая морская экспедиция Васко да Гама из Европы в Индию.

1709 – произошла Полтавская битва, решающее сражение Великой Северной войны.

1796 – был выдан первый паспорт гражданина США.

1918 – в Киеве создан Государственный Сенат Украины, высшая судовая инстанция.

1944 – СССР введено почетное звание "Мать-героиня".

Кто родился 8 июля

1839 – Джон Рокфеллер, американский бизнесмен, первый в мире официальный долларовый миллиардер.

1894 – Петр Капица, советский физик, инноватор.

1938 – Андрей Мягков, советский актер театра и кино.

1938 – Лесь Танюк, украинский политик, писатель, режиссер, артист.

1950 – Константин Райкин, российский актер театра и кино.

1952 – Карен Шахназаров, российский кинорежиссер, сценарист, продюсер.

1974 – Жанна Фриске, российская певица, актриса.

Напомним, ранее мы писали, можно ли жениться в Петров пост 2019.

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