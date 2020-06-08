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8 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 8 июня в истории

Какой сегодня праздник, 8 июня? День Святого Духа (Духов день), Всемирный день океанов, Международный день домохозяйки, Карпов день – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Георгий, Давид, Егор, Елена, Иван, Карп, Макар, Юрий.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 8 июня 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 8 июня.

8 июня: какой сегодня праздник
8 июня: какой сегодня праздник
Фото: Depositphotos

  • Всемирный день океанов (World Ocean Day) – экологический праздник ООН, который нацелен на привлечение внимания к проблемам Мирового океана и защиту обитателей морей.
  • Всемирный день борьбы с опухолями головного мозга (World Brain Tumor Day) - отмечается с 2000 года с целью повышения осведомленности людей и распространения методов лечения этого заболевания.
  • Международный день домохозяйки и домохозяина – праздник всех людей, любящих уют и порядок в доме и посвятивших себя ведению домашнего хозяйства и воспитанию детей.

Какой сегодня праздник

8 июня православная церковь отмечает Духов день в честь Святого Духа, который по христианской традиции установлен после дня Святой Троицы. Также сегодня чтят память апостолов от 70-ти Карпа и Алфея и Кипрскую и Тупичевскую иконы Божией Матери.

В народе 8 июня отмечают Духов день, а также чтят Карпа Карполова. Считается, что в этот день земля – именинница, ее нельзя тревожить. В Духов день освящали колодцы, а еще именно с Духова дня начинается настоящее летнее тепло.

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Приметы на 8 июня

  • Святой Дух весь белый свет согреет.
  • На Карпов день хорошо ловится рыба.
  • Если на Карпа много комаров – июнь будет дождливым.
  • На Карпа хорошо дышать целебным воздухом цветущего шиповника.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1701 – царь Петр I принял указ о создании государственной системы социальной защиты.
  • 1824 – день рождения стиральной машины.
  • 1869 – день рождения пылесоса.

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  • 1947 – впервые открыто судоходство по всему Днепру.
  • 1948 – был запущен первый советский промышленный ядерный реактор в Озерске.

Кто родился 8 июня

  • 1891 – Одри Мэнсон, американская модель, актриса театра и кино.
  • 1810 – Роберт Шуман, немецкий композитор, пианист.
  • 1910 – Джон Вуд Кэмпбелл, американский писатель-фантаст.
  • 1951 – Бонни Тайлер, английская рок-певица.
  • 1977 – Канье Уэст, американский рэпер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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