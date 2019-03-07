Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

8 Марта: поздравления своими словами для всех женщин

Лучшие пожелания женщинам с 8 Марта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:02
Поздравляем с 8 Марта Фото: от rawpixel.com от Pexels
Поздравляем с 8 Марта
Фото: от rawpixel.com от Pexels

Предлагаем вам набор самых прикольных и оригинальных поздравления с 8 Марта своими словами для всех женщин: мам, любимых девушек, сестер, бабушек, коллег и друзей. В Международный женский день пожелайте важным и дорогим в своей жизни женщинам любви, радости, гармонии, здоровья, удачи, счастья и улыбок, побольше ярких, веселых, незабываемых дней в жизни!

8 Марта: короткие поздравления

Мамочка моя родная, с 8 Марта, дорогая! Я скажу тебе любя, лучше в мире нет тебя. Я тебе желаю счастья, пусть уходят все ненастья. Красоты, любви, тепла. Будь здоровой ты всегда!

Открытка с 8 Марта
Открытка с 8 Марта
Фото: Pixabay

***

Милые женщины, поздравляем вас с 8 Марта! Желаем вам вечной красоты, нежности и огромной любви. Пусть у вас сбываются мечты, а каждый новый день приносит только радость и улыбки!

Открытка с 8 Марта
Открытка с 8 Марта
Фото: Pixabay

***

Примите пожелания добра, любви, удачи, успеха, всегда хорошего настроения, отличного здоровья, успешной карьеры, приятных комплиментов, дорогих подарков и настоящего женского счастья!

С 8 Марта: оригинальные и прикольные поздравления

***

Прекрасным женщинам в весенний день пожелаем сохранить и приумножить своё обаяние, красоту, оптимизм, чтобы чувство праздника жило в Вашей душе всегда.

Открытка с 8 Марта
Открытка с 8 Марта
Фото: Pixabay

***

Поздравляю с прекрасным праздником, 8 Марта! Желаю цветущей красоты, любви, нежности и женского счастья. Пусть каждый день будет как праздник приносит только радость в вашу жизнь.

Открытка с 8 Марта
Открытка с 8 Марта
Фото: Pixabay

***

С праздником, милые девушки. Вы украшаете этот мир своей невероятной красотой и нежностью, проявляете заботу ко всему вокруг, без вас жизнь не была бы такой динамичной, чувственной и яркой!

Открытка с 8 Марта
Открытка с 8 Марта
Фото: Pixabay

***

В этот радостный день желаем Вам взаимной окрыляющей любви, везения, постоянного женского счастья, осуществления мечтаний, пусть печаль никогда не встречается на Вашем пути.

***

С 8 Марта поздравляю! Прекрасна ты как аленький цветок. Непревзойденная изящная Богиня, и в этот день ты лучшая, поверь. Чтобы была ты ещё красивее, а кошелек твой чтоб был тяжелее.

Открытка с 8 Марта
Открытка с 8 Марта
Фото: Pixabay

Напомним, ранее мы писали, будет ли выходной на 8 Марта в Украине. Также мы рассказывали об истории и значении женского дня.

Смотрите видео: какие подарки на 8 Марта получают звездные женщины

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
8 Марта: история и значение женского дня Поздравления с наступающим 8 Марта Поздравления с 8 Марта: картинки, открытки и стихи Поздравления с 8 Марта в прозе: самые красивые тексты и открытки
видео 8 марта поздравления проза
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Хейден Панеттьер проводит отпуск с Владимиром Кличко
Хейден Панеттьер проводит отпуск с Владимиром Кличко
Широкая кость: 7 знаменитых красоток, которых красит полнота
Широкая кость: 7 знаменитых красоток, которых красит полнота
Модная челка 2019: 6 актуальных тенденций для твоих волос
Модная челка 2019: 6 актуальных тенденций для твоих волос
Лучшие варианты оформления небольшой квартиры
Лучшие варианты оформления небольшой квартиры

Популярные статьи

Сегодня, 16:55Fun

Стихи на 8 Марта: короткие и оригинальные смс

Сегодня, 10:07Fun

Поздравления с 8 Марта в прозе: самые красивые тексты и открытки

Сегодня, 08:50Fun

С 8 Марта: открытки, короткие поздравления, стихи и смс

Сегодня, 07:02Fun

Голодная свадьба экономных молодоженов повергла свидетельницу в шок

Сегодня, 07:00Wellness

Великий пост 2019: календарь питания по дням и рецепты блюд

Сегодня, 05:58Fun

Украл у соседей: кот-клептоман принес хозяйке пачку денег

Вчера, 13:48Стиль

Модные стрижки 2019: крутые идеи на разную длину волос

Вчера, 10:54Шоу-бизнес

Наталья Холоденко во второй раз стала мамой

Вчера, 09:40Fun

Масленица 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 07:06Fun

Женщина ради дочери похудела вдвое и стала красоткой: фото

5 мартаСтиль

Внучка Софии Ротару в наряде от украинского бренда прогулялась по Парижу

5 мартаШоу-бизнес

Семья Люка Перри прокомментировала смерть актера: официальное заявление

5 мартаШоу-бизнес

Последние фото Люка Перри взбудоражили сеть

5 мартаШоу-бизнес

Умер Люк Перри: реакция соцсетей на смерть актера

5 мартаТехно

Почему Samsung Galaxy S10 стоит дорого : названа причина

5 мартаТехно

На "Марсе" обнаружили странных существ

Новости партнеров

От серебра до мокрого асфальта: стильные варианты маникюра
От серебра до мокрого асфальта: стильные варианты маникюра
Заливной пирог с капустой и яйцом
Заливной пирог с капустой и яйцом
Карьера этих красавиц-актрис пошла под откос. Фото
Карьера этих красавиц-актрис пошла под откос. Фото
Украинская поп-звезда взбудоражила Instagram шикарной фигурой
Украинская поп-звезда взбудоражила Instagram шикарной фигурой
Кофе - с чем нельзя сочетать любимый напиток
Кофе - с чем нельзя сочетать любимый напиток
Виды окрашивания, которые сделают тебя визуально моложе
Виды окрашивания, которые сделают тебя визуально моложе
Врач назвал реанимацию Децла
Врач назвал реанимацию Децла "формальной" и объяснил почему
Тодоренко и Топалов рассекретили имя своего сына
Тодоренко и Топалов рассекретили имя своего сына