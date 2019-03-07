8 Марта: поздравления своими словами для всех женщин

Лучшие пожелания женщинам с 8 Марта

Поздравляем с 8 Марта Фото: от rawpixel.com от Pexels

Предлагаем вам набор самых прикольных и оригинальных поздравления с 8 Марта своими словами для всех женщин: мам, любимых девушек, сестер, бабушек, коллег и друзей. В Международный женский день пожелайте важным и дорогим в своей жизни женщинам любви, радости, гармонии, здоровья, удачи, счастья и улыбок, побольше ярких, веселых, незабываемых дней в жизни!

8 Марта: короткие поздравления

Мамочка моя родная, с 8 Марта, дорогая! Я скажу тебе любя, лучше в мире нет тебя. Я тебе желаю счастья, пусть уходят все ненастья. Красоты, любви, тепла. Будь здоровой ты всегда!

Открытка с 8 Марта Фото: Pixabay

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Милые женщины, поздравляем вас с 8 Марта! Желаем вам вечной красоты, нежности и огромной любви. Пусть у вас сбываются мечты, а каждый новый день приносит только радость и улыбки!

Открытка с 8 Марта Фото: Pixabay

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Примите пожелания добра, любви, удачи, успеха, всегда хорошего настроения, отличного здоровья, успешной карьеры, приятных комплиментов, дорогих подарков и настоящего женского счастья!

С 8 Марта: оригинальные и прикольные поздравления

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Прекрасным женщинам в весенний день пожелаем сохранить и приумножить своё обаяние, красоту, оптимизм, чтобы чувство праздника жило в Вашей душе всегда.

Открытка с 8 Марта Фото: Pixabay

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Поздравляю с прекрасным праздником, 8 Марта! Желаю цветущей красоты, любви, нежности и женского счастья. Пусть каждый день будет как праздник приносит только радость в вашу жизнь.

Открытка с 8 Марта Фото: Pixabay

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С праздником, милые девушки. Вы украшаете этот мир своей невероятной красотой и нежностью, проявляете заботу ко всему вокруг, без вас жизнь не была бы такой динамичной, чувственной и яркой!

Открытка с 8 Марта Фото: Pixabay

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В этот радостный день желаем Вам взаимной окрыляющей любви, везения, постоянного женского счастья, осуществления мечтаний, пусть печаль никогда не встречается на Вашем пути.

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С 8 Марта поздравляю! Прекрасна ты как аленький цветок. Непревзойденная изящная Богиня, и в этот день ты лучшая, поверь. Чтобы была ты ещё красивее, а кошелек твой чтоб был тяжелее.

Открытка с 8 Марта Фото: Pixabay

Напомним, ранее мы писали, будет ли выходной на 8 Марта в Украине. Также мы рассказывали об истории и значении женского дня.

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