8 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 8 октября в истории
8 октября в Украине отмечают День юриста 2019. Этот профессиональный праздник, установленный Указом Президента страны от 16 сентября 1997 года, объединяет юристов разных сфер деятельности, стоящих на защите прав и свобод украинцев. Именинники 8 октября – Дмитрий, Герман, Евгений, Евфросиния, Максим, Николай, Павел, Пелагея, Прохор, Роман, Сергей и Таисия.
"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 8 октября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 8 октября.
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По народному календарю сегодня – Сергия Радонежского. Говорили, что через 40 дней после этого дня будут сильные морозы. Сергия Радонежского считали покровителем домашней птицы, которая имела для крестьян большое значение. 8 октября начинали рубить и солить капусту, которая, по поверью, если ее начать солить раньше, будет невкусной.
Приметы на 8 октября
- Первый снег 8 октября – зима наступит 21 ноября.
- Хорошая погода на Сергея Радонежского – еще три недели будет тепло.
- Березовые листья еще не опали 8 октября – холода наступят еще не скоро.
- 1085 – в Венеции освящен Собор Святого Марка.
- 1596 – путем подписания Брестской унии создана греко-католическая церковь.
- 1871 – из-за коровы, которая опрокинула керосиновый фонарь, в Чикаго начался масштабная пожар, уничтоживший две трети города.
- 1896 – впервые опубликован индекс Доу-Джонса, ставший главным показателем ситуации на американских биржах.
- 1906 – лондонский парикмахер Карл Людвиг Несслер изобрел перманентную завивку.
- 1914 – британская авиация провела первую в истории авиабомбардировку.
- 1938 – в Ужгороде создано первое правительство автономного Закарпатья, которое с 30 декабря 1938 стало называться Карпатской Украиной.
- 1945 – американский инженер Перси Спенсер получил патент на микроволновую печь.
- 1970 – Александру Солженицыну присуждена Нобелевская премия в области литературы.
- 1991 – Верховная Рада Украины приняла закон о гражданстве Украины.
- 1871 – украинский спортсмен-борец, шестикратный чемпион мира Иван Поддубный. В течение 25 лет его считали непобедимым борцом во всем мире.
- 1892 – украинский математик, которому принадлежит авторство отечественной геометрической и алгебраической терминологии, Михаил Кравчук.
- 1892 – русская поэтесса Марина Цветаева.
- 1934 – советский писатель-фантаст Кир Булычев.
- 1936 – советский актер Леонид Куравлев.
Ранее мы рассказывали о выходных днях и праздниках в октябре 2019 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" опубликовали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака, а также писали о благоприятных лунных днях в октябре 2019 года.
Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь
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