8 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 8 января в истории

8 января отмечаем Собор Пресвятой Богородицы Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

8 января, на следующий день после праздника Рождества Христова, православный мир отмечает важный праздник – Собор Пресвятой Богородицы. "Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 8 января 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 8 января.

Какой праздник 8 января

Собор Пресвятой Богородицы отмечается на следующий день после Рождества Христова. В этот день православная церковь с хвалебными и благодарственными песнями обращается к Богоматери, родившей Спасителя. Девушки начинают гадать, ведь 8 января – первый день загадочных Святок, которые продлятся до Крещения.

Приметы на 8 января

Сильный мороз 8 января – лето будет холодным.

Каша пригорела 8 января – скоро будет снегопад.

Синицы щебечут – усилятся морозы.

Интересные и важные события в Украине и мире

1851 – французский физик Жан Бернар Леон Фуко благодаря аппарату, который сконструировал сам, продемонстрировал вращение Земли.

1889 – ученый Герман Голлерит из Нью-Йорка запатентовал табулирующую машину, которую использовали при переписи населения в стране.

1957 – Бобби Фишер в возрасте 14 лет стал чемпионом США по шахматам.

1996 – катастрофа Ан-32 в Киншасе, погибли 237 человек.

Кто родился 8 января

1720 – Джеймс Харгривс, английский изобретатель прядильной машины.

1888 – Гнат Петрович Юра, украинский советский театральный режиссер, актер театра и кино, народный артист СССР.

1935 – Элвис Пресли, американский певец и актер, король рок-н-ролла.

1939 – Каролина Эррера, венесуэльско-американский дизайнер, модельер и предприниматель.

1942 – Стивен Уильям Хокинг, один из наиболее влиятельных в научном смысле и известных широкой общественности физиков-теоретиков нашего времени.

1947 – Марина Неелова, актриса ("Азазель", "Сибирский цирюльник").

1963 – Леонид Федоров, рок-музыкант, лидер группы "АукцЫон".

1980 – Сэм Райли, английский актер и певец ("Малифисента").

1984– Ким Чен Ын, северокорейский лидер с 2011 года.

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