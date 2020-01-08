8 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 8 января в истории
8 января, на следующий день после праздника Рождества Христова, православный мир отмечает важный праздник – Собор Пресвятой Богородицы. "Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 8 января 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 8 января.
Собор Пресвятой Богородицы отмечается на следующий день после Рождества Христова. В этот день православная церковь с хвалебными и благодарственными песнями обращается к Богоматери, родившей Спасителя. Девушки начинают гадать, ведь 8 января – первый день загадочных Святок, которые продлятся до Крещения.
Приметы на 8 января
- Сильный мороз 8 января – лето будет холодным.
- Каша пригорела 8 января – скоро будет снегопад.
- Синицы щебечут – усилятся морозы.
- 1851 – французский физик Жан Бернар Леон Фуко благодаря аппарату, который сконструировал сам, продемонстрировал вращение Земли.
- 1889 – ученый Герман Голлерит из Нью-Йорка запатентовал табулирующую машину, которую использовали при переписи населения в стране.
- 1957 – Бобби Фишер в возрасте 14 лет стал чемпионом США по шахматам.
- 1996 – катастрофа Ан-32 в Киншасе, погибли 237 человек.
- 1720 – Джеймс Харгривс, английский изобретатель прядильной машины.
- 1888 – Гнат Петрович Юра, украинский советский театральный режиссер, актер театра и кино, народный артист СССР.
- 1935 – Элвис Пресли, американский певец и актер, король рок-н-ролла.
- 1939 – Каролина Эррера, венесуэльско-американский дизайнер, модельер и предприниматель.
- 1942 – Стивен Уильям Хокинг, один из наиболее влиятельных в научном смысле и известных широкой общественности физиков-теоретиков нашего времени.
- 1947 – Марина Неелова, актриса ("Азазель", "Сибирский цирюльник").
- 1963 – Леонид Федоров, рок-музыкант, лидер группы "АукцЫон".
- 1980 – Сэм Райли, английский актер и певец ("Малифисента").
- 1984– Ким Чен Ын, северокорейский лидер с 2011 года.
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