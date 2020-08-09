9 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 9 августа в истории
Какой сегодня праздник, 9 августа? День работников ветеринарной медицины Украины, День строителя, Всемирный день книголюбов, Международный день коренных народов мира, День памяти жертв атомного удара в Нагасаки. Великомученика и целителя Пантелеймона – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Анфиса, Герман, Иван, Кирилл, Константин, Наум, Николай, Платон, Савва.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 9 августа 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 9 августа.
- День строителя – празднуется во многих постсоветских странах во второе воскресенье августа, начиная с 1956 года.
- День работников ветеринарной медицины – Украина отмечает во второе воскресенье августа.
- Международный день коренных народов мира (International Day of the World's Indigenous People) – был установлен в 1994 году под эгидой ООН.
- Всемирный день книголюбов (Book Lovers Day) – отмечают литераторы, издатели, типографии, книжные магазины и читатели.
- День памяти жертв атомного удара в Нагасаки – мир вспоминает трагедию японского народа в день сброса атомной бомбы на Нагасаки в 1945 году.
- День объятий – отмечается в Японии.
- Национальный день Республики – празднует Сингапур.
9 августа православная церковь чтит память великомученика и целителя Пантелеймона, а также отмечает собор Смоленских святых.
В народе 9 августа почитается Пантелей Целитель. День считался неподходящим для работы. Люди верили: того, кто возил на гумно хлеб и сено, Пантелеймон сожжет.
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Приметы на 9 августа
- на Пантелея нельзя работать;
- на Пантелея грех возить хлеб и сено;
- собранные на Пантелея травы обладают целебной силой;
- на Пантелея-целителя капуста в кочаны завивается.
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- 1173 – стартовало строительство Пизанской башни.
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- 1942 – во время Второй мировой войны в блокадном Ленинграде состоялось исполнение Седьмой симфонии Шостаковича, а в оккупированном фашистами Киеве прошел футбольный "матч смерти" между украинской и немецкой командами.
- 1945 – американцы осуществили сброс второй атомной бомбы на японский город Нагасаки.
- 1986 – с последним концертом на рок-фестивале выступила группа Queen.
- 1899 – Памела Трэверс, английская писательница, автор детских книг о Мэри Поппинс.
- 1914 – Туве Янссон, финская писательница, автор детских книг о муми-троллях.
- 1938 – Леонид Кучма, украинский политик, второй президент Украины.
- 1963 – Уитни Хьюстон, американская певица, актриса.
- 1973 – Александр Пономарев, украинский эстрадный певец.
- 1976 – Одри Тоту, французская киноактриса.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней
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