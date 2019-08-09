9 августа: какой сегодня праздник, приметы и как провести этот день

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 9 августа в истории

9 августа – день память Пантелеймона Фото: Pixabay

Сегодня, 9 августа, 221-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 144 дня. Именинники – Анфиса, Герман, Климент, Наум, Николай, Пантелеймон, Савва. Международный день коренных народов мира, Всемирный день книголюбов, День памяти жертв атомного удара в Нагасаки, который принес трагедию японскому народу 9 августа 1945 года. В Сингапуре – День республики, в Кот д'Ивуаре – Национальный день, а в ЮАР – День женщины.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 9 августа 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 9 августа.

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8 августа: какой сегодня праздник и как провести этот день

В православной церкви 9 августа почитают память Пантелеймона – целителя, который числится в лике великомученика. Он известен как покровитель воинов и целитель. На Руси Пантелеймона часто называли Палием, молились, прося излечения от болезней. Знахари считали, что именно сейчас стоит отправляться на сор целебных трав, использовали особые заговоры и обряды. Кроме того, праздник называли Кочанником, поскольку в это время завиваются капустные вилки. Доставали оставшуюся из прошлого урожая капусту и готовили слоеные пирожки с начинкой. Такими пирожками угощали странников, нищих и детей. Также капусту тушили, солили, добавляли в щи.

Отмечали 9 августа и первый заживный праздник. Принято было 9 августа идти в церковь для освящения колосьев, собранных с полей. Потом эти колосья полагалось хранить в доме.

Приметы на 9 августа

Все травы, собранные 9 августа, будут обладать целебными свойствами.

Муравьи заделывают входы в муравейники – скоро будет дождь.

Сильно стрекочут и прыгают кузнечики – примета к тому, что погода будет ясной и сухой.

9 августа: важные и интересные события в истории

1803 – американец Роберт Фултон продемонстрировал в Париже на Сене свое изобретение – 20-метровое судно, двигал паровой двигатель мощностью восемь лошадиных сил.

1859 – американец Натан Эймс запатентовал эскалатор.

1910 – житель Чикаго Альва Фишер запатентовал электрическую стиральную машину.

1942 – в Киеве на стадионе "Зенит" состоялся так называемый "матч смерти", на самом деле – очередной из серии матчей между футболистами киевской команды "Старт" (частично укомплектованной из игроков "Динамо") и сборной немецких зенитчиков "Флакельф".

1990 – была зарегистрирована радиостанция "Эхо Москвы".

Кто родился 9 августа

1819 – Уильям Мортон, американский дантист-хирург, впервые успешно применивший эфир как анестезирующее средство.

1938 – Александр Омельченко, украинский политик и управленец, мэр Киева в 1999-2006 годах.

1938 – Леонид Кучма, украинский политический и государственный деятель, президент Украины в 1994-2004 годах, премьер-министр в 1992-1993 годах.

1963 – Уитни Хьюстон, американская поп соул- и ритм-энд-блюзовая певица, киноактриса. Обладательница шести "Грэмми" и двух "Эмми".

1973 – Александр Пономарев, украинский эстрадный певец.

Напомним, ранее мы писали о выходных днях и праздниках в августе 2019 года в Украине. Кроме того, "Сегодня" рассказывали, когда будут Спасы в 2019 году: точные даты любимых летних праздников.

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