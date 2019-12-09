9 декабря: какой праздник, как провести день и что нельзя делать
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 9 декабря в истории
9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией, Международный день памяти жертв геноцида, День создания ведомственной охраны железнодорожного транспорта России. Именинники – Яков, Георгий, Даниил, Назар, Николай, Юрий.
"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 9 декабря 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 9 декабря.
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- Международный день борьбы с коррупцией. По данным ООН, ежегодный объем взяток оценивается в один триллион долларов. Мировая экономика теряет еще 2,6 триллиона долларов в связи с коррупционной деятельностью. Эти средства составляют более пяти процентов глобального ВВП.
- Международный день памяти жертв геноцида. Резолюции об учреждении этой даты приняла Генасамблея ООН в 2015 году. Все 193 государства-члена тем самым подтвердили, что каждое отдельное государство ответственно за защиту своего населения от геноцида.
По народному календарю 9 декабря – Юрьев день. Считалось, что именно сегодня медведь укладывается в зимнюю спячку, потому что начинается настоящая зима. Люди на Юрия слушали воду в колодцах. Если она шумела, то зима будет холодная и с метелями, если была тихой, то и погода зимой будет теплой и без сильного ветра.
Народные приметы на 9 декабря
- Какой Юрьев день, такая и зима.
- Ветер с севера – будут морозы.
- Иней на деревьях 9 декабря – весна будет ранней.
Что нельзя делать 9 декабря
- Нельзя оставаться в этот день в должниках. Отдайте все одолженные ранее вами средства, чтобы не остаться бедным в следующем году.
- В этот день не отправляйтесь в дальнюю дорогу. Если же поездку отложить не удается, то закажите молебен в церкви за свое здоровье.
- 1842 – в Англии выпущена первая рождественская открытка.
- 1884 – Левант Ричардсон из Чикаго запатентовал роликовые коньки.
- 1917 – в Крыму создан курултай, высший орган крымских татар.
- 1918 – Директория УНР приняла постановление об отмене законов гетманского правительства в области рабочего законодательства и возобновила закон о восьмичасовом рабочем дне.
- 1943 – войска 2-го Украинского фронта и партизаны заняли город Знаменка Кировоградской области
- 1968 – в Сан-Франциско на профессиональной конференции Дуглас Карл Энгельбарт впервые публично продемонстрировал компьютерную мышь и гипертекст.
- 1997 – сделали первый звонок в сети мобильной связи "Киевстар"
- 2004 – вступили в силу принятые Верховной Радой Украины законы об изменениях в Конституцию и особенности проведения голосования 26 декабря на выборах президента Украины.
- 2011 – заявила о закрытии Украинская студия GSC Game Publishing, которая разработала известные игры S.T.A.L.K.E.R.
- 1608 – выдающийся английский поэт Джон Мильтон.
- 1863 – украинский писатель Борис Гринченко.
- 1895 – испанский коммунистка, которой принадлежит лозунг "Но пасаран!", Долорес Ибаррури.
- 1932 – американский джазовый трубач и композитор Дональд Берд.
- 1953 – американский актер, режиссер, продюсер Джон Малкович.
Напомним, какие будут выходные дни и праздники в декабре 2019 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020
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